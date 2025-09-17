«Не делают погоды»: Олег Газманов объяснил, что не так с современной музыкой

17 сентября 2025, 19:41

Олег Газманов осудил новую волну популярности старых хитов

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Песни ряда российских исполнителей снова набирают популярность. Однако певец Олег Газманов, несмотря на резкий рост числа прослушиваний и другие положительные изменения, не считает это явление позитивным. Такую информацию распространил Telegram-канал «Звездач».





Артист пояснил, что популярность старых хитов мешает заметить новые композиции. Газманов отметил, что на эстраде сейчас не хватает ярких мелодий и современных исполнителей, которые могли бы их представить.



Певец добавил, что аналогичная ситуация складывается не только в России, но и в других странах.

«Это плохо. Потому что это значит, что дефицит новых ярких мелодий. Это не только у нас, во всем мире не хватает. Красивые мелодические линии исчезли. Одна мода, если будет, одни аранжировки — они не делают погоды», — высказался Газманов.

