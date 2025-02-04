«Пугачева пахла сексом»: как примадонна «продвигала» Сергея Челобанова и почему он так и не смог занять место Филиппа Киркорова

Сергей Челобанов (Фото: скриншот шоу «Ты — суперстар» ТК НТВ)
Сергей Челобанов — выдающийся музыкант, автор песен и аранжировщик, но наибольшую известность ему принесла романтическая связь с Аллой Пугачёвой. Певец мог бы занять место Филиппа Киркорова и стать законным мужем примадонны, но сам всё испортил.
Подробности яркого романа артистов и о том, как сложилась судьба певца после расставания со звездой отечественной эстрады, читайте в материале «Радио 1».
Артист родился 31 августа 1961 года в городе Балаково Саратовской области. В юности Сергей Челобанов увлекался боксом и в десятом классе стал региональным чемпионом по этому виду спорта. Юный Сергей обладал яркой внешностью и буйным нравом, при этом умело играл на гитаре и был душой любой компании. Несомненно, все эти черты характера вызывали интерес у представительниц прекрасного пола. Чтобы произвести впечатление на очередную возлюбленную, Челобанов трижды совершал угон мотоцикла, а после романтической прогулки оставлял его на обочине. В третий раз его поймали и назначили наказание в виде условного срока.
Сергей Челобанов (Фото: скриншот клипа «О, Боже»)
После службы в армии, где он был руководителем оркестра, заведующим клубом и киномехаником в стройбате под Свердловском, Челобанов решил посвятить себя музыке. Музыкальная карьера певца началась с ансамбля «Поющие сердца». Благодаря участию в этом коллективе Сергей познакомился со своей будущей женой Людмилой.
В жизни Челобанова было и знакомство с Бари Алибасовым, в то время когда он работал в «Интеграле». Тогда же музыкант увлекся запрещенными веществами, что в итоге привело артиста к воровству. За кражу синтезатора Сергей провёл три года в колонии-поселении. Но музыку не бросил, пел и играл на гитаре в местном клубе.
Позже артист участвовал в таких группах, как «H-Band» и «Молодость», а также создал свои собственные проекты — «Лето» и «Гвардия». На большую сцену Сергей Челобанов попал благодаря Аркадию Укупнику, который показал его музыкальные записи Алле Пугачёвой. С 1990 года группа «H-Band» начала выступать на крупнейших концертных площадках страны. Через три года Челобанов представил свой первый сольный альбом под названием «Незваный гость».
Алла Пугачева и Сергей Челобанов (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)
Встреча Сергея Челобанова и Аллы Пугачёвой состоялась в новогоднюю ночь с 1990 на 1991 год. В канун Нового года Аркадий Укупник посетил дом Аллы Пугачёвой, чтобы поздравить её с праздником и представить ей Сергея Челобанова — талантливого музыканта, о котором он говорил ранее.
Поначалу артист рассматривал возможность совместной работы с Пугачёвой только в контексте творчества, но их отношения быстро переросли в нечто большее. На тот момент бушующие чувства не остановило и то, что у Сергея была жена и двое сыновей, а у Примадонны – муж Евгений Болдин.
Вместе с романом стремительно начала развиваться и карьера Сергея Челобанова. Примадонна представила своего молодого подопечного влиятельным персонам, способствовала созданию его образа и открыла ему дорогу на большую сцену. Сергей стал участником «Рождественских встреч», после чего заключил соглашение с Театром песни Аллы Пугачёвой. В рамках сотрудничества они записали совместную песню «Незваный гость» и началась подготовка сольного альбома исполнителя.
Пугачева закрыла глаза на прошлое Челобанова, на эстраде все не без рыльца в пушку, и отчаянно пыталась сделать из Сергея «большую» звезду, только вот популярность совсем не пошла избраннику примадонны на пользу. Он не только не отказался от своих прежних привычек, но и стал ещё более неуправляемым. Он мог прийти на концерт в состоянии алкогольного опьянения или отказаться от участия в съёмках. Алла, которая ещё недавно была для него непререкаемым авторитетом, теперь утратила своё влияние. В паре нередко возникали конфликты. В итоге Пугачёвой надоело быть нянькой, и в 1994 году она прекратила отношения.
Сергей Челобанов (Фото: скриншот шоу «Секрет на миллион» ТК НТВ)
После расставания с Пугачёвой его жизнь стала похожа на калейдоскоп событий. Сергей больше не занимался сольной карьерой, но продолжал создавать музыкальные произведения и делать аранжировки для других исполнителей. Только в 2007 году о нём снова вспомнили. В то время он стал участником телевизионного проекта «Ты — суперстар» на канале НТВ.
В 2008 году Сергей принял решение о разводе с Людмилой, и уже в 2014 году в его жизни появилась новая любовь — певица Евгения Долговова. Через два года после начала отношений у Сергея и Евгении родился ещё один сын.
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Талантливый хулиган
Артист родился 31 августа 1961 года в городе Балаково Саратовской области. В юности Сергей Челобанов увлекался боксом и в десятом классе стал региональным чемпионом по этому виду спорта. Юный Сергей обладал яркой внешностью и буйным нравом, при этом умело играл на гитаре и был душой любой компании. Несомненно, все эти черты характера вызывали интерес у представительниц прекрасного пола. Чтобы произвести впечатление на очередную возлюбленную, Челобанов трижды совершал угон мотоцикла, а после романтической прогулки оставлял его на обочине. В третий раз его поймали и назначили наказание в виде условного срока.
Сергей Челобанов (Фото: скриншот клипа «О, Боже»)
После службы в армии, где он был руководителем оркестра, заведующим клубом и киномехаником в стройбате под Свердловском, Челобанов решил посвятить себя музыке. Музыкальная карьера певца началась с ансамбля «Поющие сердца». Благодаря участию в этом коллективе Сергей познакомился со своей будущей женой Людмилой.
В жизни Челобанова было и знакомство с Бари Алибасовым, в то время когда он работал в «Интеграле». Тогда же музыкант увлекся запрещенными веществами, что в итоге привело артиста к воровству. За кражу синтезатора Сергей провёл три года в колонии-поселении. Но музыку не бросил, пел и играл на гитаре в местном клубе.
Позже артист участвовал в таких группах, как «H-Band» и «Молодость», а также создал свои собственные проекты — «Лето» и «Гвардия». На большую сцену Сергей Челобанов попал благодаря Аркадию Укупнику, который показал его музыкальные записи Алле Пугачёвой. С 1990 года группа «H-Band» начала выступать на крупнейших концертных площадках страны. Через три года Челобанов представил свой первый сольный альбом под названием «Незваный гость».
Любовь с первого взгляда
Алла Пугачева и Сергей Челобанов (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)
Встреча Сергея Челобанова и Аллы Пугачёвой состоялась в новогоднюю ночь с 1990 на 1991 год. В канун Нового года Аркадий Укупник посетил дом Аллы Пугачёвой, чтобы поздравить её с праздником и представить ей Сергея Челобанова — талантливого музыканта, о котором он говорил ранее.
«Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу», — вспоминал закомство Челобанов в программе «Секрет на миллион».
Поначалу артист рассматривал возможность совместной работы с Пугачёвой только в контексте творчества, но их отношения быстро переросли в нечто большее. На тот момент бушующие чувства не остановило и то, что у Сергея была жена и двое сыновей, а у Примадонны – муж Евгений Болдин.
«Женщина может быть красивой, умной, но если мне не нравится запах ее волос, то прощайте. Пугачева пахла сексом», — делился Челобанов.
Вместе с романом стремительно начала развиваться и карьера Сергея Челобанова. Примадонна представила своего молодого подопечного влиятельным персонам, способствовала созданию его образа и открыла ему дорогу на большую сцену. Сергей стал участником «Рождественских встреч», после чего заключил соглашение с Театром песни Аллы Пугачёвой. В рамках сотрудничества они записали совместную песню «Незваный гость» и началась подготовка сольного альбома исполнителя.
Пугачева закрыла глаза на прошлое Челобанова, на эстраде все не без рыльца в пушку, и отчаянно пыталась сделать из Сергея «большую» звезду, только вот популярность совсем не пошла избраннику примадонны на пользу. Он не только не отказался от своих прежних привычек, но и стал ещё более неуправляемым. Он мог прийти на концерт в состоянии алкогольного опьянения или отказаться от участия в съёмках. Алла, которая ещё недавно была для него непререкаемым авторитетом, теперь утратила своё влияние. В паре нередко возникали конфликты. В итоге Пугачёвой надоело быть нянькой, и в 1994 году она прекратила отношения.
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Сергей Челобанов (Фото: скриншот шоу «Секрет на миллион» ТК НТВ)
После расставания с Пугачёвой его жизнь стала похожа на калейдоскоп событий. Сергей больше не занимался сольной карьерой, но продолжал создавать музыкальные произведения и делать аранжировки для других исполнителей. Только в 2007 году о нём снова вспомнили. В то время он стал участником телевизионного проекта «Ты — суперстар» на канале НТВ.
В 2008 году Сергей принял решение о разводе с Людмилой, и уже в 2014 году в его жизни появилась новая любовь — певица Евгения Долговова. Через два года после начала отношений у Сергея и Евгении родился ещё один сын.
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Елена Генералова