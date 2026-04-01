«Мина замедленного действия»: адвокат раскрыл один нюанс в разводе Джигана и Самойловой

01 апреля 2026, 16:11

Адвокат Бенхин: Самойлова может регулярно менять сумму алиментов

Денис Устименко и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Юрист Александр Бенхин оценил финансовые последствия развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна).





По его мнению, после того как дети остались с матерью, музыкант может столкнуться с регулярным увеличением алиментных выплат, пишет NEWS.ru. Эксперт подчеркнул, что официальная часть доходов артиста теперь в значительной степени будет направляться на содержание несовершеннолетних.





«То, что дети остались с Оксаной Самойловой, это как раз и есть мина замедленного действия для Джигана. Регулярно Самойловой можно будет менять сумму алиментов», — прокомментировал собеседник.