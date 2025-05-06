Митя Фомин рассказал о выступлении в состоянии алкогольного опьянения

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)
Митя Фомин рассказал, как однажды появился на сцене в неприглядном состоянии. Певец выступил, находясь в алкогольном опьянении.
51-летний Фомин признался, что ему стыдно за то, что он позволил себе выйти к зрителям в неподобающем внешнем виде. Накануне концерта певец посетил вечеринку, где напился.
Ранее певец рассказал, что наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я приехал на концерт мертвецкий пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было черти что, вся одежда была в грязи», — рассказал певец «Общественной службе новостей».Фомин отметил, что зрители сразу поняли, что он находится в алкогольном опьянении. Но фанаты певца не стали негативно на него реагировать.
Ранее певец рассказал, что наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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