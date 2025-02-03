Крутила романы с Кридом и Глинниковым, а вышла замуж за сотрудника «Газпрома»: как живет участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина

Российская модель и актриса Дарья Клюкина получила большую популярность после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Однако, кроме славы, проект не принёс девушке ничего, замуж она впоследствии вышла за весьма обеспеченного топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.