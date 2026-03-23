«Мне ничего не нужно»: Актёр Роман Курцын раскрыл, кому передаёт все свои доходы

23 марта 2026, 21:05

Актёр Роман Курцын признался, что переписал всё имущество на жену и детей

Актер театра и кино, каскадёр и звезда сериала «Меч» Роман Курцын рассказал о своём подходе к финансам и имуществу. Его слова приводит издание «МК».





Артист признался, что зарабатывает исключительно для семьи и не стремится записывать что-либо на себя.



По этой же причине Курцын даже не думал о брачном договоре — как он пояснил, у него просто «вообще ничего нет». Всё заработанное актёр переписывает на детей, родственников и жену. Роман отметил, что не видит смысла в накоплениях для себя и предпочитает вкладывать средства в близких.

«Мне‑то вообще ничего не нужно», — заявил он, добавив, что такой подход приносит ему больше удовлетворения, чем владение имуществом.