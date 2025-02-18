«Мне всё равно, кто ты» на бывшую возлюбленную Гуфа Шевцову заявили в полицию

Яна Шевцова (Фото: Instagram*/yana_insla)
На бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Яну Шевцову заявил в полицию ее экс-бойфренд-бизнесмен из Екатеринбурга Александр.
Как пишет Voice, мужчина обвиняет экс-возлюбленную Алексея Долматова (Гуф) в краже фотоаппарата Сanon EOS 5D MARK III. Его стоимость со всеми комплектующими составляет 160 тысяч рублей.
Уточняется, что заявление подано повторно, но уголовное дело так и не завели.
По словам адвоката бизнесмена, Шевцова не берет трубку, а также не возвращает фотоаппарат.
Ранее сообщалось, за что актриса Агата Муцениеце обижена на певца Филиппа Киркорова.
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*Запрещен в РФ
Уточняется, что заявление подано повторно, но уголовное дело так и не завели.
«Мы с Яной познакомились в августе 2023-го на День города. Я зашел с друзьями в ночное заведение, был абсолютно трезвый, и она там была. Обменялись телефонами, ничего более, и она потом настойчиво предлагала встречи. Про «Дом-2» я поначалу вообще не знал, но на третьей-четвертой встрече она спросила: «А ты знаешь, кто я?». Она кичилась этим. Я говорю: «Мне всё равно, кто ты». Мне действительно без разницы: человек — человек», — рассказал предприниматель.Он добавил, что Шевцова втерлась в доверие и попросила дорогостоящую технику на время для фотосессии, когда пара была в отношениях.
По словам адвоката бизнесмена, Шевцова не берет трубку, а также не возвращает фотоаппарат.
Ранее сообщалось, за что актриса Агата Муцениеце обижена на певца Филиппа Киркорова.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов