Долина отказала Лурье в просьбе освободить квартиру до 30 декабря

26 декабря 2025, 20:06

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Предпринимательница Полина Лурье попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.





Защитница Лурье пояснила, что передала Долиной эту просьбу, но ее адвокат ответила отказом. Теперь юрист намерена направить официальное требование об освобождении жилплощади к указанной дате.

«Сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сказала собеседница агентства.