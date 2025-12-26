Достижения.рф

Долина отказала Лурье в просьбе освободить квартиру до 30 декабря

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Предпринимательница Полина Лурье попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.



Защитница Лурье пояснила, что передала Долиной эту просьбу, но ее адвокат ответила отказом. Теперь юрист намерена направить официальное требование об освобождении жилплощади к указанной дате.

«Сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сказала собеседница агентства.
По данным RT, Долина через своего адвоката уведомила предпринимательницу о готовности съехать из квартиры до 5 января 2026 года. Напомним, певица уже начала вывозить личные вещи — у дома заметили ее премиальный минивэн Toyota Alphard.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0