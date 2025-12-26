Долина отказала Лурье в просьбе освободить квартиру до 30 декабря
Предпринимательница Полина Лурье попросила певицу Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.
Защитница Лурье пояснила, что передала Долиной эту просьбу, но ее адвокат ответила отказом. Теперь юрист намерена направить официальное требование об освобождении жилплощади к указанной дате.
«Сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — сказала собеседница агентства.По данным RT, Долина через своего адвоката уведомила предпринимательницу о готовности съехать из квартиры до 5 января 2026 года. Напомним, певица уже начала вывозить личные вещи — у дома заметили ее премиальный минивэн Toyota Alphard.