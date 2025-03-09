Много пьет и живет в приюте: Знаменитый Джамшут из «Нашей Russia» скатился на дно после съемок в проекте

Михаил Галустян и Валерий Магдьяш (Фото: РИА Новости)
Популярность «Наша Russia» в стране была настолько большой, что о проекте вспоминают до сих пор. В честь 8 марта создатели сделали спецвыпуск, приуроченный к празднику. В нем снялись все самые главные звезды проекта, кроме известного Джамшута, которого сыграл актер Валерий Магдьяш.
Артист столкнулся с серьезными проблемами еще в 10-х. Сейчас ему уже 73 года и он живет в приюте, так как на собственное жилье у него денег нет. Валерий решил уйти в тень после того, как у него украли крупную сумму денег. Столкнувшись с ударами судьбы Магдьяш находил утешение в спиртном. В итоге желание вернуться в кино ушло, а ко всему добавились еще и возрастные проблемы.
Перед встречей с журналистами Валерий сильно выпил и не смог дойти до приюта. Его нашли в столовой, от куда и доставили домой. Как оказалось, такое с артистом происходит постоянно.
При этом Магдьяш практически не общается с детьми, которые сейчас проживают за границей. Лишь недавно он начал созваниваться со своей бывшей женой Аллой. Узнав судьбу экс-супруга женщина предложила Валерию переехать к ней в Минеральные Воды, но тот отказался.
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«Недавно Валерий Александрович получил паспорт, после того как в очередной раз потерял документ. Теперь он может рассчитывать на сложную бесплатную медицинскую помощь. В марте ему предстоит операция на глазах, сейчас зрение у артиста минус 10», — поделились Starhit.
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Перед встречей с журналистами Валерий сильно выпил и не смог дойти до приюта. Его нашли в столовой, от куда и доставили домой. Как оказалось, такое с артистом происходит постоянно.
При этом Магдьяш практически не общается с детьми, которые сейчас проживают за границей. Лишь недавно он начал созваниваться со своей бывшей женой Аллой. Узнав судьбу экс-супруга женщина предложила Валерию переехать к ней в Минеральные Воды, но тот отказался.
«У меня нет первых, вторых, третьих жен. У меня есть только единственные. Все три. Они были единственные на тот момент, когда мы жили вместе, я не ходил налево. Я трижды был счастлив. И, наверное, главная моя беда в том, что я придумывал своих женщин, наделял их идеальными качествами и очень печалился, когда они этим выдуманным, ненастоящим качествам не соответствовали», — поделился Валерий.
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Иван Мусатов