«Откуда эта ненависть?»: Анастасия Вертинская высказалась про эмиграцию российских звезд, как сейчас живет актриса

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Анастасия Александровна рассказала о программе, которую запланировали в Санкт-Петербурге: утром 19 декабря они сходили на службу в Казанский собор, так как это день памяти святого Николая Чудотворца. Затем семейство отправилось в Русский музей, где сейчас проходят интересные выставки. Анастасия Александровна и её семья хотят попасть на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.
«Радио 1» расскажет о методах воспитания в известной семье и о том, что станет с наследием Александра Вертинского.
Воспитание в семье Вертинской
Вертинская ранее упоминала, что её любимая роль на данный момент — роль любящей бабушки. Сегодня у артистки четверо внуков, есть даже правнуки.
«Думаю, что нет никакой системы воспитания, кроме той, в которой ты сам был воспитан родителями. В моём детстве большую роль сыграл отец – Александр Николаевич Вертинский. Хоть он и редко бывал дома, потому что всё время ездил на гастроли, зарабатывал деньги для семьи. Но он любил с нами проводить время, читать нам с сестрой сказки Андерсена. Он был добрейший человек», — рассказала актриса в интервью с «КП».
Женщина добавила, что, как и её папа, она тоже много читает своим внукам. Кроме того, она призналась, что любит их баловать.
У старших внуков уже свои семьи и дети. На данный момент артистка воспитывает только семилетнего Луку, сына Степана Михалкова.
«Иногда я и мультики с ними смотрю. Мне больше нравятся наши старые мультфильмы, чем современные. Они более человечные», — сказала Анастасия Александровна.
Желание вернуться в профессию
Актриса ушла из театра и кино довольно рано. Однако сама Вертинская уверена — она ушла вовремя.
«Господь дает человеку не только профессию, в которой он реализуется. Он даёт нам жизнь, которая важней любой профессии. У меня есть семья, близкие, книги, которые хочу прочитать. Я живу очень гармоничной жизнью. Хотя люблю актерскую профессию, но всему своё время», — поделилась она.Актриса начала сниматься в 15 лет. По её словам, она очень благодарная за возможность поработать с великими режиссерами.
«Но тех режиссеров, с которыми я работала когда-то, уже нет. Нет хороших современных драматургов, нет хороших пьес. У нас не пишут пьесы, где были бы интересные возрастные роли. Поэтому и желания вернуться в профессию у меня нет», — сообщила Вертинская.Она также отметила, что актерская профессия требует огромных сил и энергии. При этом добавила, что не относится к тем артистам, которые стремятся умереть на сцене. Она предпочитает ходить в театры и чувствует себя гораздо комфортнее в зрительном зале, чем на сцене.
Обидно за отца
«Недавно была на спектакле Александра Домогарова «Вертинский» в постановке талантливой Нины Чусовой. Блестящий спектакль, прекрасный Домогаров в роли Вертинского. Он не старается показать Александра Николаевича манерным, в отличие от многих других артистов, которых я видела в этой роли и которые всё время что-то… изображали», — сказала она.
Несмотря на распространённое мнение, Вертинский не был манерным артистом. На сцене он придерживался минимализма, используя лишь несколько выразительных жестов.
«Когда же я вижу актерское кривляние, мне становится обидно за отца. А Домогаров потрясающе нашел себя в Вертинском. Соединил свою актерскую судьбу с биографией Александра Николаевича. Сумел понять и передать его гражданскую позицию. Это важно сейчас», — высказалась Анастасия Александровна.
Вертинская про актерскую эмиграцию
Актриса рассказала, что в эмиграции Александр Николаевич сильно страдал из-за разлуки с родиной. Он тосковал по России и писал песни о ней. Ностальгия стала его вдохновением.
Он стремился вернуться домой, однако ему разрешали сделать это только в 1943 году. В тяжёлые военные годы он провёл множество благотворительных концертов и выступал перед ранеными солдатами. Сегодня важно помнить об этом.
«Никто не ожидал, что актёры вообще захотят уехать. Поэтому их отъезд стал шоком. И дело не в том, кто, сколько и куда уехал. А в тех отголосках ненависти, которые доносятся оттуда. Откуда эта ненависть? Ведь эти актеры были благополучны в России. Как можно так высказывается о своей стране? Должна же быть какая-то порядочность», — считает женщина.
Александр Николаевич Вертинский, находясь в эмиграции, ни разу не позволил себе дурного слова о России. Спектакль «Вертинский» — прекрасный пример отношения к родине творческого человека. Вертинский – это русский интеллигент, поэт, композитор, певец, человек с огромной душой и сердцем.
Актриса добавила, что в эмиграции Александр Николаевич Вертинский никогда не позволял себе говорить плохо о России. Спектакль «Вертинский» служит ярким примером отношения творческого человека к своей Родине.
Наследие Александра Вертинского
Артистка поделилась своим желанием открыть музей Александра Вертинского. По её словам, большой архивный материал она уже передала в Литературный музей, который приобрёл интерьер рабочего кабинета Вертинского.
«На Проспекте мира стоит симпатичный зеленый особняк, в котором находится музей Серебряного века, это отдел Государственного литературного музея имени Даля. Там есть флигель. Мы бьемся за то, чтобы в этом флигеле был открыт музей Вертинского. Это могло бы стать интересным местом для города, где можно было бы проводить концерты, литературные вечера», — сказала она.
Секрет молодости
Вертинская также рассказала о том, как она ощущает себя в 80 лет.
«Я не испытываю проблем из-за того, что мне исполняется 80 лет. В каждом возрасте есть своя прелесть. Дожить до глубоких лет — это тоже подарок судьбы. Страшна не старость, страшна дряхлость. Но пока я до неё не дожила», — отметила артистка.
Кроме того, она сообщила, что на завтрак у неё только чашечка кофе, которой ей хватает на полдня.
«Привычка плотно ужинать осталась у меня со времен работы в театре. Артист перед спектаклем ничего не ест. А после спектакля — наворачивает. Переедать на ночь, конечно, не надо. Но у каждого свой режим, просто прислушивайтесь к своему организму», — подчеркнула женщина.
Также она добавила, что еда для неё не особа важна.
«Я не стремлюсь быть подчеркнуто худой. А то, как я выгляжу — это просто хорошая генетика. Была бы другая генетика, возможно, с чем-то и поборолась бы. А сейчас – хорошо бы сохранить то, что дали родители», — сказала Вертинская.
Не ходит на светские мероприятия
Актриса поделилась, что ей с самого детства не нравятся шумные вечеринки. Поэтому и на светских мероприятиях найти артистку довольно сложно.
«Домой возвращаешься и думаешь: "черт-те чем занимался весь вечер, зачем?" Я люблю тишину, уединение, книги и узкий круг друзей и членов семьи», — рассказала Анастасия Александровна.
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