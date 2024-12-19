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«Откуда эта ненависть?»: Анастасия Вертинская высказалась про эмиграцию российских звезд, как сейчас живет актриса

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В день своего рождения Анастасия Вертинская отправилась в Санкт-Петербург вместе со своей семьёй. Там она планирует отметить праздник в кругу близких: сына Степана, невестки и внуков.


Анастасия Александровна рассказала о программе, которую запланировали в Санкт-Петербурге: утром 19 декабря они сходили на службу в Казанский собор, так как это день памяти святого Николая Чудотворца. Затем семейство отправилось в Русский музей, где сейчас проходят интересные выставки. Анастасия Александровна и её семья хотят попасть на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.

«Радио 1» расскажет о методах воспитания в известной семье и о том, что станет с наследием Александра Вертинского.

Воспитание в семье Вертинской


Вертинская ранее упоминала, что её любимая роль на данный момент — роль любящей бабушки. Сегодня у артистки четверо внуков, есть даже правнуки.

«Думаю, что нет никакой системы воспитания, кроме той, в которой ты сам был воспитан родителями. В моём детстве большую роль сыграл отец – Александр Николаевич Вертинский. Хоть он и редко бывал дома, потому что всё время ездил на гастроли, зарабатывал деньги для семьи. Но он любил с нами проводить время, читать нам с сестрой сказки Андерсена. Он был добрейший человек», — рассказала актриса в интервью с «КП».

Женщина добавила, что, как и её папа, она тоже много читает своим внукам. Кроме того, она призналась, что любит их баловать.

У старших внуков уже свои семьи и дети. На данный момент артистка воспитывает только семилетнего Луку, сына Степана Михалкова.

«Иногда я и мультики с ними смотрю. Мне больше нравятся наши старые мультфильмы, чем современные. Они более человечные», — сказала Анастасия Александровна.

Желание вернуться в профессию


Актриса ушла из театра и кино довольно рано. Однако сама Вертинская уверена — она ушла вовремя.

«Господь дает человеку не только профессию, в которой он реализуется. Он даёт нам жизнь, которая важней любой профессии. У меня есть семья, близкие, книги, которые хочу прочитать. Я живу очень гармоничной жизнью. Хотя люблю актерскую профессию, но всему своё время», — поделилась она.
Актриса начала сниматься в 15 лет. По её словам, она очень благодарная за возможность поработать с великими режиссерами.

«Но тех режиссеров, с которыми я работала когда-то, уже нет. Нет хороших современных драматургов, нет хороших пьес. У нас не пишут пьесы, где были бы интересные возрастные роли. Поэтому и желания вернуться в профессию у меня нет», — сообщила Вертинская.
Она также отметила, что актерская профессия требует огромных сил и энергии. При этом добавила, что не относится к тем артистам, которые стремятся умереть на сцене. Она предпочитает ходить в театры и чувствует себя гораздо комфортнее в зрительном зале, чем на сцене.

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Обидно за отца


«Недавно была на спектакле Александра Домогарова «Вертинский» в постановке талантливой Нины Чусовой. Блестящий спектакль, прекрасный Домогаров в роли Вертинского. Он не старается показать Александра Николаевича манерным, в отличие от многих других артистов, которых я видела в этой роли и которые всё время что-то… изображали», — сказала она.

Несмотря на распространённое мнение, Вертинский не был манерным артистом. На сцене он придерживался минимализма, используя лишь несколько выразительных жестов.

«Когда же я вижу актерское кривляние, мне становится обидно за отца. А Домогаров потрясающе нашел себя в Вертинском. Соединил свою актерскую судьбу с биографией Александра Николаевича. Сумел понять и передать его гражданскую позицию. Это важно сейчас», — высказалась Анастасия Александровна.

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Вертинская про актерскую эмиграцию


Актриса рассказала, что в эмиграции Александр Николаевич сильно страдал из-за разлуки с родиной. Он тосковал по России и писал песни о ней. Ностальгия стала его вдохновением.

Он стремился вернуться домой, однако ему разрешали сделать это только в 1943 году. В тяжёлые военные годы он провёл множество благотворительных концертов и выступал перед ранеными солдатами. Сегодня важно помнить об этом.

«Никто не ожидал, что актёры вообще захотят уехать. Поэтому их отъезд стал шоком. И дело не в том, кто, сколько и куда уехал. А в тех отголосках ненависти, которые доносятся оттуда. Откуда эта ненависть? Ведь эти актеры были благополучны в России. Как можно так высказывается о своей стране? Должна же быть какая-то порядочность», — считает женщина.

Александр Николаевич Вертинский, находясь в эмиграции, ни разу не позволил себе дурного слова о России. Спектакль «Вертинский» — прекрасный пример отношения к родине творческого человека. Вертинский – это русский интеллигент, поэт, композитор, певец, человек с огромной душой и сердцем.

Актриса добавила, что в эмиграции Александр Николаевич Вертинский никогда не позволял себе говорить плохо о России. Спектакль «Вертинский» служит ярким примером отношения творческого человека к своей Родине.

Наследие Александра Вертинского


Артистка поделилась своим желанием открыть музей Александра Вертинского. По её словам, большой архивный материал она уже передала в Литературный музей, который приобрёл интерьер рабочего кабинета Вертинского.

«На Проспекте мира стоит симпатичный зеленый особняк, в котором находится музей Серебряного века, это отдел Государственного литературного музея имени Даля. Там есть флигель. Мы бьемся за то, чтобы в этом флигеле был открыт музей Вертинского. Это могло бы стать интересным местом для города, где можно было бы проводить концерты, литературные вечера», — сказала она.

Актриса Анастасия Вертинская (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Секрет молодости


Вертинская также рассказала о том, как она ощущает себя в 80 лет.

«Я не испытываю проблем из-за того, что мне исполняется 80 лет. В каждом возрасте есть своя прелесть. Дожить до глубоких лет — это тоже подарок судьбы. Страшна не старость, страшна дряхлость. Но пока я до неё не дожила», — отметила артистка.

Кроме того, она сообщила, что на завтрак у неё только чашечка кофе, которой ей хватает на полдня.

«Привычка плотно ужинать осталась у меня со времен работы в театре. Артист перед спектаклем ничего не ест. А после спектакля — наворачивает. Переедать на ночь, конечно, не надо. Но у каждого свой режим, просто прислушивайтесь к своему организму», — подчеркнула женщина.

Также она добавила, что еда для неё не особа важна.

«Я не стремлюсь быть подчеркнуто худой. А то, как я выгляжу — это просто хорошая генетика. Была бы другая генетика, возможно, с чем-то и поборолась бы. А сейчас – хорошо бы сохранить то, что дали родители», — сказала Вертинская.

Не ходит на светские мероприятия


Актриса поделилась, что ей с самого детства не нравятся шумные вечеринки. Поэтому и на светских мероприятиях найти артистку довольно сложно.

«Домой возвращаешься и думаешь: "черт-те чем занимался весь вечер, зачем?" Я люблю тишину, уединение, книги и узкий круг друзей и членов семьи», — рассказала Анастасия Александровна.

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Двоеженство, ранние браки и попытки самоубийства: как певица Светлана Владимирская променяла сцену на секту
19 декабря 2024, 18:34

Светлана Владимирская (Фото: соцсети)

Певица Светлана Владимирская стала известной в середине 1990-х годов, но на пике своей популярности неожиданно исчезла и присоединилась к сомнительной религиозной общине, которую многие считают сектой.
Несколько десятилетий спустя основателя общины арестовали, однако артистка по-прежнему остается преданной ему и его последователям. Почему звезда отказалась от успешной карьеры и что на самом деле происходило в этой общине — в материале «Радио 1».

Клеопатра

Светлана Владимирская, родившаяся 15 декабря 1968 года в Люберцах, с ранних лет демонстрировала выдающиеся музыкальные способности, унаследованные от родителей, обладавших хорошим слухом. С детства она посещала музыкальную студию, а после окончания школы поступила в Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции, где изучала специальность «Дирижер хора».

Юная артистка не только училась, но и активно выступала, подрабатывая в джазовом оркестре и ресторанах. Вскоре она собрала собственный коллектив под названием «Клеопатра», что стало первым шагом на пути к её сольной карьере. Светлана не ограничивалась лишь исполнением — она также писала свои песни, что подчеркивало её творческий потенциал.

Светлана Владимирская (архивное фото)

В 1992 году благодаря поддержке продюсера Марка Большого Светлана решает начать сольную карьеру. Уже через год мир увидел её дебютный альбом «Мальчик мой», который мгновенно завоевал популярность. Песни «Это сон» и «Дави на газ» стали настоящими хитами, а сама артистка была удостоена звания «Певица года».

Несмотря на то, что второй сборник «Город снов» не достиг такого же уровня успеха, Светлана Владимирская продолжала оставаться на пике популярности. Её талант и харизма привлекали внимание поклонников, делая её одной из ярчайших звезд музыкальной сцены 90-х.

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

Покинула мир шоу-бизнеса

Неожиданно после выхода третьего альбома Светлана Владимирская покинула мир шоу-бизнеса, уехав вместе с мужем-продюсером Марком в деревню в Красноярском крае. Своё решение она объяснила стремлением завести детей и усталостью от яркой, но изнурительной жизни на сцене.

«Были сомнения, стоит ли оставаться в шоу-бизнесе. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что сделала правильный выбор. Нет никаких сожалений о том, что переехала из Москвы и теперь живу здесь», — делилась Светлана в одном из интервью на федеральном канале.
Скоро журналисты выяснили, что её новое место жительства — это не просто деревня, а община «Церковь Последнего Завета», основанная Сергеем Торопом, известным как пророк Виссарион. Светлана стала частью этой общины и взяла на себя руководство хором, а позже открыла в деревне кафе и магазин.

«На первую его проповедь я попала благодаря друзьям-музыкантам. Позже мы начали встречаться уже самостоятельно, много беседовали, я задавала ему вопросы. То, что он говорил, трогало мою душу. Я поняла, что именно этого искала всю жизнь! В Сибири, под Минусинском, он собрал вокруг себя людей, близких к его учению. Вскоре я осознала, что должна уехать туда: мне необходимо было постоянно общаться с моим духовным учителем», — вспоминала певица.
Эта община располагалась в таёжных деревнях и насчитывала около пяти тысяч последователей. Именно здесь Светлана родила троих дочерей, ведь пророк поддерживал идею больших семей. Она была счастлива, что её дети растут в «новом обществе, свободном от зла и насилия, где воспитываются в светлом и добром мире».

Однако вскоре её брак с Марком закончился разводом: в общине она встретила художника Евгения Корнильцева и родила от него сына. Благодаря своему положению в общине Светлана пользовалась определёнными привилегиями: ей позволялось свободно уезжать и возвращаться.

В середине 2000-х годов она вернулась на эстраду и начала сниматься в телешоу и сериалах. Есть основания полагать, что заработанные деньги Светлана передавала пророку Виссариону, поддерживая его учение и общину.

Фото: istockphoto/Wirestock

Секта

Жители общины, основанной пророком Виссарионом, занимались сельским хозяйством, а в магазине можно было приобрести лишь крупы. Мясо и рыба были под строгим запретом. Пресса часто называла это место деструктивной религиозной организацией — сектой. Однако Светлана Владимирская категорически опровергала такие обвинения.

«Секта — это организация с ограничениями на вступление и выход. У нас этого нет. Мы — свободное общество. Если я захочу уехать, я уеду. Если решу вернуться в Москву — тоже без проблем. Никто меня не держит», — утверждала она.
По её словам, жизнь в этом «чистом» обществе способствовала здоровому образу жизни как физически, так и духовно: отсутствие телевизора, отказ от «лишней» пищи и стремление к позитиву.

Однако в 2020 году пророка Виссариона арестовали по подозрению в незаконной деятельности и психологическом насилии над членами общины. В ответ на это участники начали открыто говорить, что на самом деле происходило в этом «чистом» месте. Обязательное вегетарианство, которое не подходило многим по состоянию здоровья, приводило к тому, что женщины рожали детей с патологиями, а сами страдали от болезней почек.

Некоторые последователи отказывались от медицинской помощи, полагаясь на лечение, предлагаемое Виссарионом, даже если речь шла о раке или ВИЧ. Внутри общины процветали доносы, практиковалось двоеженство и ранние браки, на собраниях обсуждали интимную жизнь.

Кроме того, вход в общину был платным: многие продавали своё имущество и жильё ради вступления в это сообщество. Одним из таких случаев стала история Ольги Климовой, героини выпуска журналистки Ксении Собчак. Она лишилась дома и благополучия для себя и сына, что привело к расстройству личности у мальчика и его длительному пребыванию в психиатрической больнице. Среди участников общины были случаи попыток самоубийства, исчезновения людей и получение инвалидности.

Тревожные слухи

В 2020 году вокруг Светланы Владимирской начали ходить тревожные слухи: артистка исчезла с радаров, многие заговорили, что она находится в больнице с тяжелой формой коронавируса. Однако вскоре стало известно, что на самом деле звезда лечилась от другой болезни.

Как рассказала соседка Татьяна Лысенко, Светлана страдала от панкреатита и долгое время обращалась к медикам. После первой операции в Минусинске, где не оказалось необходимого оборудования, её перевезли в Красноярск — за 500 километров. К сожалению, это привело к осложнениям: у неё развился перитонит, потребовалась экстренная операция.

Позже сама Светлана вышла на связь и объяснила, что её проблемы были связаны с патологией кишечника. В отличие от многих других членов общины, она не избегала медицинской помощи.

«После первой операции прошло много времени, образовались спайки, поэтому мне потребовалось второе хирургическое вмешательство. Сейчас я уже дома, всё хорошо», — поделилась она.
Светлана отметила, что после болезни ей пришлось изменить свой образ жизни: теперь она строго придерживается рекомендаций врачей, ест по часам и небольшими порциями, а также исключила из рациона жареную, жирную и солёную пищу.

Светлана Владимирская (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

Продолжает активно участвовать в телевизионных проектах

Исполнительница хита «Мальчик мой» продолжает активно участвовать в телевизионных проектах. На днях она посетила студию Леры Кудрявцевой, где поделилась, что по-прежнему выступает на сцене и радует поклонников своим пением. Дочери Владимирской, Анастасия и Дарья, выбрали жизнь в столице, оставив родную деревню. Анастасия успешно работает фотомоделью, а Дарья — контент-мейкером. Что касается духовного наставника Виссариона, Светлана по-прежнему не считает его виновным в сложившейся ситуации. Певица уверена, что его просто оболгали.

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Взлеты и падения красавиц из «Великолепного века»: как сейчас живут и чем занимаются популярные актрисы
18 декабря 2024, 19:29

Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Знаменитый турецкий сериал «Великолепный век» появился на российских экранах в 2012 году, однако до сих пор не теряет своей популярности. В нем снялось огромное количество красивых и талантливых актрис. Для кого-то культовая сага открыла дверь в мир большого кинематографа, а кого-то и вовсе превратила в заложника одной роли.
О том, как изменились за прошедшие годы самые красивые актрисы нашумевшего сериала — в материале «Радио 1».

Мерьем Узерли (Хюррем–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Именно роль Хюррем–султан прославила Мерьем Узерли на весь мир. Ей пророчили большое будущее в мире кинематографа, однако лишь до тех пор, пока она неожиданно не покинула сериал. До сих пор у многочисленных фанатов по всему миру Узерли ассоциируется лишь с великой Роксоланой.

Мерьем Узерли (Фото: соцсети)

Мерьем Узерли успела стать матерью дочерей. После «Великолепного века» она снялась в таких проектах, как «Материнская рана», «Королева ночи», «Улей» и других. К сожалению, ни один из них так и не позволил актрисе избавиться от амплуа Хюррем.

Сегодня турецкая актриса заключает рекламные контракты, посещает кинематографические выставки, а свободное время тратит на своих детей. За прошедшие годы она успела сделать несколько пластических операций, результатом которых, некоторые фанаты знаменитости остались недовольны.

Нур Феттахоглу (Махидевран–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

В «Великолепном веке» Нур Феттахоглу исполнила роль матери шехзаде Мустафы Махидевран-султан. Зрители верили и каждому слову актрисы, и каждому ее действию. «Великолепный век» не был первым проектом, в котором Феттахоглу снималась, однако именно он подарил ей популярность.

Нур Феттахоглу (Фото: соцсети)

За время работы в нашумевшем остросюжетном сериале актриса успела не только развестись, но и выйти замуж во второй раз. Она родила дочь Элису Гюзин. Однако и второй брак звезды быстро распался. В настоящее время Нур Феттахоглу продолжает сниматься в кино, участвует в съемках рекламных брендов. Последний раз зрители могли видеть Феттахоглу в сериале «Дикий».

Небахат Чехре (Валиде–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

В звездной саге именно она воплотила образ Валиде-султан – матери Сулеймана Великолепного. Сильная, статная, красивая, умная и волевая женщина – именно такой Небахат является и в обычной жизни. Ее героиню ненавидели и любили, ее жалели и ею восхищались – равнодушных к судьбе Хафсы-султан практически не было.

Небахат Чехре (Фото: соцсети)

15 марта звезде проекта исполнилось 80 лет. Примечательно, что Чехре никогда не скрывает свой возраст. Наоборот, она всегда говорит о том, что женщина в любом возрасте может выглядеть просто шикарно. На сегодняшний день Небахат тщательно изучает новые сценарии. В одном из интервью Небахат говорила, что хочет вернуться на экраны с яркой ролью для достойного прощания со своими фанатами.

Джансу Дере (Фирузе–хатун)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Джансу Дере воплотила на экранах образ Фирузе-хатун – той самой наложницы, которая едва не разрушила отношения Хюррем и ее султана. История этой героини получилась недосказанной. Поклонникам сериала до конца и не раскрыли – любила ли Фирузе Сулеймана или же была вражеской лазутчицей. Однако на саму актрису ополчились миллионы фанаток Хюррем из сериала. Дере обвиняли в разврате, алчности и подлости.

Джансу Дере (Фото: соцсети)

Огромную популярность актриса решила использовать с умом. Она продолжила сниматься в новых проектах и на практике доказала свое мастерство. Ее роли в сериалах «Моя мама», «Неверный», «Большая маленькая ложь» наглядно продемонстрировали, что Джансу является многогранной актрисой. Сейчас знаменитость продолжает сниматься в кино, а свободное время тратит на любимое хобби – путешествия и фотографии. Она не замужем и детей не имеет.

Мерве Болугур (Нурбану–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Мерве Болугур исполнила в «Великолепном веке» роль Нурбану-султан – единственной хасеки султана Селима II. Роль была сложной, многогранной, яркой и запоминающейся. Многие фанаты Мерве были уверены, что впереди ее ждет огромный успех. Но у жизни были свои планы.

Мерве Болугур (Фото: соцсети)

Актриса успела дважды выйти замуж и развестись. После «Великолепного века» она снималась в таких сериалах, как «Кузей Гюней» и «Буря внутри меня». Болугур перестали приглашать на съемки. Турецкие журналисты утверждают, что причина в характере актрисы и в размере ее гонорара. По информации очевидцев, Болугур хотела, чтобы ей платили больше всех, к тому же ко многим коллегам она относилась с явным пренебрежением. В итоге за последние семь лет она не снялась ни в одном проекте.

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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова

Актер Александр Петров впервые станет отцом
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Актер Александр Петров впервые станет отцом
Актер Александр Петров и его жена ждут ребенка
18 декабря 2024, 16:00

Александр Петров и его жена Виктория Антонова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Жена актера Александра Петрова объявила о своей беременности в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором виден округлившийся живот.
«Ждем тебя», — написала Антонова.
Это будет первый ребенок как для 35-летнего Петрова, так и для 23-летней Антоновой. Они поженились 25 ноября 2023 года.

В ноябре супруга актера появилась на премьере спектакля мужа в одежде, скрывающей фигуру. Уже тогда некоторые подумали, что девушка беременна. Однако тогда будущие родители эти сообщения не комментировали. Портал «7 Дней» писал, что ребенок у пары должен родиться уже в начале 2025 года.


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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова
18 декабря 2024, 15:35

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нередко оказывается под ударом хейта подписчиков не только из-за своих необычных образов, но и воспитания детей.
Подробности тайных родов Брухуновой и отъезда из РФ — в материале «Радио 1».

Что известно о тайных родах дочери Брухуновой и Петросяна


В марте Татьяна Брухунова шокировала общественность новостью о том, что она во второй раз стала мамой. Новорожденную назвали необычным именем Матильда. Пользователи сети тут же заподозрили супругу Петросяна во лжи. Комментаторы предположили, что Брухунова воспользовалась услугами суррогатной матери. На подобные размышления интернет-пользователей натолкнуло отсутствие снимков с округлившимся животом.

Спустя некоторое время Брухунова решила доказать, что самостоятельно выносила и родила наследницу 79-летнего Петросяна, опубликовав кадры из личного архива. На одном снимке их сын Ваган держит на руках маленькую сестру Матильду, на другом — Татьяна делает селфи с большим животом. Некоторые пользователи отметили, что живот накладной. Остальные подписчики ограничились поздравлениями с днем рождения дочери.

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

«Если я не публикую свои „беременные“ фото, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!», — реагировала на негативные комментарии Брухунова.

Брухунова и Петросян также воспитывают четырехлетнего сына, которого назвали в честь отца юмориста. В прошлом году Татьяна рассказала, что Ваган неконтактный ребенок с обостренными личными границами, при этом, по ее словам, мальчик «очень общительный».

Сам знаменитый юморист недавно сообщил, что его цель в браке с молодой женой — выжить.

«Да и окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Правда, с медицинской точки зрения для этого ничего не делаю. Не нахожу времени на обследования. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировки три раза в неделю, обязательно», — подчеркнул Петросян.

По его мнению, любви все возрасты покорны, и именно с ней он это ощутил. Петросян добавил, что сегодня исправляет ошибки молодости.

Как Брухунова реагирует на критику своей одежды


В своих социальных сетях Брухунова часто рассказывает, какие бренды одежды и косметики она предпочитает. Татьяна демонстрирует, что следит за модными тенденциями. Она регулярно обновляет блог снимками, хвастаясь тем или иным образом, который собирает сама. Однако не всем приходится по вкусу ее манера одеваться и выбирать нестандартные сочетания. Некоторые пользователи сети осуждают жену Петросяна, отмечая, что «наличие денег не гарантирует наличие вкуса».

«Когда тебе за 50, есть еще и время, чтобы писать гадости незнакомым людям? Оказывается, есть время у тех, кто живет свою самую скучную и неинтересную жизнь», — отвечает на колкие замечания Брухунова.

Также она обвиняла свою аудиторию в невежестве после критики фото с платком. Новый образ жены Петросяна тогда сравнили с бабушкиным стилем. Татьяна в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.

Жена знаменитого юмориста посвятила теме «бабушкиного стиля» целый отдельный пост. Она подчеркнула в своем тексте, что люди пишут такое «не от большого ума».

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Что известно об отъезде Брухуновой из России


В октябре этого года Брухунова поделилась в блоге снимками из путешествия. Она призналась, что улетела из России в ЮАР. По ее словам, она мечтала об этом на протяжении 7 лет.

Также она высказалась по поводу поездок в Европу.

«Не хочу возить в агрессивную Европу свои деньги, не хочу расстраиваться, будучи там, не хочу чувствовать злобного отношения к русским», — ответила Татьяна на вопрос подписчицы о том, какой европейский город она бы хотела посетить.

Татьяна заключила, что она вольна ездить туда, где проявляют дружелюбие к РФ и оказывают поддержку стране в это непростое время.

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«Вынуждена выступать, чтобы прокормить семью»: как сейчас живет Ирина Аллегрова, отношения с 52-летней дочерью
18 декабря 2024, 14:00

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Ирина Аллегрова давно держит планку одной из самых дорогих артисток в России и понижать ее не собирается ведь она содержит всю свою семью. 52-летняя дочь, внук и зять живут в доме «шальной императрицы» и не имеют достаточного заработка.
Подробнее о личной жизни Ирины Аллегровой и ее дочери Лалы читайте в материале «Радио 1».

Единственная дочка певицы


Лала Аллегрова (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Ирина Аллегрова родила Лалу очень рано, тогда певице было только 19 лет. Отцом Лалы стал профессиональный баскетболист Георгий Таиров. Аллегрова совсем недолго была с ним в браке, а после рождения дочери ушла от спортсмена, не оставив дочери ни фамилии, ни отчества отца. Значительно позже певица назовет этот брак ошибкой молодости.

Маленькая Лала появилась у певицы, когда та только начала делать первые шаги в шоу-бизнес. Времени на декретный отпуск у амбициозной Аллегровой не было, поэтому с самого рождения воспитанием Лалы занимались бабушка и дедушка. Когда дочь была маленькой, певица приезжала домой и могла остаться на пару недель на летних каникулах. После того как Лала подросла, Аллегрова стала брать ее с собой на гастроли.

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По стопам матери


После окончания школы Лала не могла решить, куда поступить. Долго раздумывая над выбором профессии, она получила совет от Ирины Аллегровой. Мать предложила дочери рассмотреть возможность обучения на режиссера, а затем заниматься постановкой концертных программ.

Лала Владимировна поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и уже в 23 года родила сына Сашу. Отцом ребенка был Эрнест Барсегян. Отношения у пары не сложились, потому что Эрнест был категорически против детей. Так юная Лала повторила судьбу Ирина Аллегровой и осталась одинокой мамой.

Ирина Аллегрова с внуком Александром (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Быть похожей на звездного родителя Лала хотела и в популярности на сцене. В начале своей карьеры девушка выступала в качестве бэк-вокалистки у Ирины Аллегровой и даже гастролировала с Игорем Николаевым, правда это сотрудничество длилось недолго. Тогда Лала заняла пост концертного директора своей мамы и стала заниматься постановкой номеров.

Как сейчас живет семья Аллегровых


Ирина Аллегрова с внуком Александром и дочерью Лалой (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Сейчас 52- летняя Лала живет с матерью в подмосковном особняке. После окончания МГИМО под крышу бабушки вернулся сын Лалы — Александр.

Лала в отличии от матери смогла устроить свою личную жизнь. Последние 13 лет она живет в браке с Артемом Артемьевым. Бывший чемпион России по дзюдо на 14 лет моложе своей жены, но это никого не смущает. Артемьев вместе с остальными проживает в доме у Ирины Аллегровой.

В 2011-м году Ирина Аллегрова сообщила о завершении своей концертной деятельности. Но беззаботной пенсионерки из певицы не получилось, она по-прежнему вынуждена выступать, обеспечивая доходом всю свою семью.

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Названа причина развития болезни у Александра Буйнова
Mash: у Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии год назад
18 декабря 2024, 12:13

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У певца Александра Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии год назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что тогда у певца наблюдались побочные эффекты от препаратов в виде потери сознания и головокружений, из-за чего он упал с велосипеда и разбил голову. Согласно информации канала, 74-летний Буйнов уже несколько лет лечит онкологию импортным противоопухолевым препаратом «Даролутамид» за 150 тысяч рублей за счет государства в рамках льготной программы.

В 2023 году на фоне приема гормонального лекарства у артиста развилось нарушение кровообращения в мозге. Гормонотерапию отменили, однако вскоре вернули, так как из-за отмены препарата рак начал прогрессировать.

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«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы
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«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы
Психиатр Теслер: суицид экс-мужа вызвал у Седоковой невротическое состояние
18 декабря 2024, 12:04

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Анна Седокова находится под наблюдениями врачей в частной клинике. Ее доставили с нервным срывом после самоубийства экс-мужа Яниса Тиммы.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что у Анны Седоковой сейчас реактивное состояние, спровоцированное потерей близкого.

«Это так называемое реактивное состояние невротического уровня, острая реакция на потерю. Это диагноз, который нуждается в лечении. Самостоятельно справиться можно, но это дольше и тяжелее. А специалисты посмотрят и назначат препараты», — сообщил эксперт.

Он добавил, что подобное острое невротическое состояние может держаться полгода или больше — в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

«Потом могут быть еще депрессивные реакции. Это серьезно. Все зависит от конкретного случая», — сказал Теслер.

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«Я жила в аду последние годы»: Седокова прокомментировала суицид бывшего мужа
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В Москве оставили под домашним арестом экс-супруга блогера Лерчек
Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего мужа Валерии Чекалиной
17 декабря 2024, 17:18

Артём Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего мужа Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Артёма.
Как сообщает газета «Известия», сторона защиты Чекалина просила сменить меру пресечения на запрет определённых действий, однако жалобу отклонили.

Напомним, что Троицкий суд Москвы 25 ноября продлил домашний арест экс-супругам Чекалиным.

Дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж в отношении Чекалиных возбудили 2 октября. По данным следствия, супружеской чете удалось перевезти из Москвы в Дубай более 250 млн рублей, используя поддельные документы.

Источник «Известий» сообщил, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей, 4 октября их вместе с бизнес-партнёром Романом Вишняковым отправили под домашний арест.

В марте 2023 года в отношении Валерии и её бывшего супруга возбудили уголовное дело о неуплате налогов (их долг составил около 300 млн рублей) и легализации более 130 млн рублей, полученных незаконным путём.

В конце декабря 2023 года СК России закрыл дело, 15 января стало известно, что Валерия и Артём Чекалины признали вину и полностью выплатили налоговую недоимку и пени в размере 504 млн рублей.

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«Мучает после смерти»: Калашникова прокомментировала суицид экс-мужа Седоковой
Актриса Калашникова: Янис продолжает мучить Седокову после смерти
17 декабря 2024, 16:28

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Известный латвийский баскетболист, экс-муж певицы Анны Седаковой Янис Тимма в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в центре Москвы. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Незадолго до этого он опубликовал в соцсетях поздравление с днем рождения в адрес Седаковой.
Актриса, певица, ведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» предположила, что Янис Тимма был болен, поэтому совершил такой поступок.

«Я не была знакома с Янисом, но знаю Анну. Могу предположить, что бывший муж Анны был болен, поскольку человек с нормальной психикой на такой шаг не пойдет. Он при жизни мучал Аню, так и после продолжает мучить — испортил день рождения, Новый год — все праздники», — прокомментировала она.

По ее словам, дело не в Анне Седоковой и не в их семейных проблемах, а в его собственной голове.

«Все-таки не надо забывать, что он бывший муж, а не действующий, поэтому дело тут не в Ане, а в нём самом. Нужно было идти к врачу и принимать антидепрессанты, но, видимо, он стеснялся своей болезни и не хотел лечиться», — сказала актриса.

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