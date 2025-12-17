Молодые люди вчетвером шесть часов насиловали несовершеннолетнюю в её автомобиле
Группа молодых людей из Австралии предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает The Mirror.
Инцидент произошёл в Ливерпуле. Согласно материалам дела, 16-летний юноша подошёл к незнакомой ему девушке в торговом центре и попросил подвезти его до парка. Та согласилась. Однако вместо того, чтобы выйти, молодой человек встретил в парке двух своих знакомых, которые сели в машину.
Втроём они продержали потерпевшую в автомобиле около шести часов, перемещаясь по городу и совершая насильственные действия. Позже к ним присоединился четвёртый молодой человек.
Из всех обвиняемых совершеннолетний только один. Следствие считает, что он использовал телефон потерпевшей, чтобы симулировать переписку. Молодой человек заявил о невиновности, но оспорил запрет приближаться к девушке. Суд назначил дату слушаний.
