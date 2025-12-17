Молодые люди вчетвером шесть часов насиловали несовершеннолетнюю в её автомобиле

17 декабря 2025, 15:14

В Ливерпуле компания юношей изнасиловала девушку в её машине

Фото: Istock/Andrey Rykov

Группа молодых людей из Австралии предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает The Mirror.