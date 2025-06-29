«Мордой в песок уложил»: Стас Пьеха вспомнил, как подрался с дзюдоистом
Певец Стас Пьеха вспомнил, как он подрался в школе с дзюдоистом
Певец Стас Пьеха отличался плохим поведением в школьные годы. Артист постоянно хулиганил, сбегал с уроков и остался без выпускного. Он вспомнил, как однажды подрался с дзюдоистом.
«Начал меня кидать, разорвал мне всю форму, мордой в песок уложил… Я помню, лежа в луже, смотрю, как одноклассники мои, которых я взял с собой, убегают», — рассказал Пьеха mk.ru.Ранее сообщалось, что певец уже много лет не общается с отцом. Год назад он пытался узнать о состоянии родителя, так как тот пропал. Как оказалось, мужчина оказался в больнице.