«Мордой в песок уложил»: Стас Пьеха вспомнил, как подрался с дзюдоистом

29 июня 2025, 18:27

Певец Стас Пьеха вспомнил, как он подрался в школе с дзюдоистом

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Стас Пьеха отличался плохим поведением в школьные годы. Артист постоянно хулиганил, сбегал с уроков и остался без выпускного. Он вспомнил, как однажды подрался с дзюдоистом.







«Начал меня кидать, разорвал мне всю форму, мордой в песок уложил… Я помню, лежа в луже, смотрю, как одноклассники мои, которых я взял с собой, убегают», — рассказал Пьеха mk.ru.