Моргенштерн* заключил «контракт» с Создателем ради энергии на концертах
Моргенштерн* заявил о положительных изменениях после перехода к трезвости
Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил о полном отказе от алкоголя и запрещённых веществ. Артист в настоящее время гастролирует с так называемым «трезвым туром» и констатирует в личном блоге значительные изменения в своём состоянии.
Музыкант отметил, что теперь после концертов он чувствует прилив сил, а не истощение. Для сравнения он привёл прежние выступления, когда едва добирался до гримёрки в состоянии сильной усталости и алкогольного опьянения.
В своём обращении к поклонникам Моргенштерн* подробно описал новый подход к работе.
«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. Кажется, работает», — написал Алишер*.Рэпер заключил, что такой формат взаимодействия с аудиторией ему нравится значительно больше прежнего, и он намерен продолжать работать в выбранном направлении.
Ранее Моргенштерн* удивил публику выбором песни на концерте в Германии.