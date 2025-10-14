Моргенштерн* заключил «контракт» с Создателем ради энергии на концертах

14 октября 2025, 09:31

Моргенштерн* заявил о положительных изменениях после перехода к трезвости

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил о полном отказе от алкоголя и запрещённых веществ. Артист в настоящее время гастролирует с так называемым «трезвым туром» и констатирует в личном блоге значительные изменения в своём состоянии.





Музыкант отметил, что теперь после концертов он чувствует прилив сил, а не истощение. Для сравнения он привёл прежние выступления, когда едва добирался до гримёрки в состоянии сильной усталости и алкогольного опьянения.



В своём обращении к поклонникам Моргенштерн* подробно описал новый подход к работе.

«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. Кажется, работает», — написал Алишер*.