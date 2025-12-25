Долина и Лурье не приехали в суд на битву за элитную квартиру

25 декабря 2025, 16:43

Суд по делу о квартире Долиной начался без участия певицы и Полины Лурье

Фото: Istock/AMilkin

Лариса Долина и Полина Лурье не явились на заседание суда, где рассматривается вопрос о выселении певицы из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.