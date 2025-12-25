Долина и Лурье не приехали в суд на битву за элитную квартиру
Лариса Долина и Полина Лурье не явились на заседание суда, где рассматривается вопрос о выселении певицы из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В зале присутствуют только адвокаты обеих сторон. Основные участницы дела отсутствуют. В помещении суда находится большое количество журналистов. На этом же заседании решат вопрос о снятии с регистрационного учёта дочери и внучки Долиной, которые прописаны в спорной квартире.
Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей этой квартиры в Хамовниках. Лурье купила её за 112 миллионов рублей у Долиной, которая стала жертвой мошенников.
Ранее стало известно, что представители Ларисы Долиной подадут к Лурье иск об оплате коммуналки.
