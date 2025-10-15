Мошенники взломали Instagram*-аккаунт Ксении Бородиной
Телеведущая и блогер Ксения Бородина заявила о взломе своего аккаунта в Instagram*. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.
Звезда предупредила подписчиков не доверять публикациям и сторис, которые сейчас появляются в её профиле, до выхода официального обращения. После взлома в аккаунте Бородиной появились пост и сторис с обещанием «сюрприза для поклонников».
Ранее о попытках шантажа со стороны кибермошенников сообщала блогер Виктория Боня, которой угрожали взломом страницы. Звезда показала переписку со злоумышленниками.
