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«Враг общества»: Виталий Гогунский вновь грубо высказался о женщинах в плохом настроении

Актёр Виталий Гогунский назвал женщину в плохом настроении врагом общества
Виталий Гогунский(Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актёр Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», недавно столкнулся с хейтом из-за грубых заявлений о женщинах. Несмотря на попытки извиниться и обелить себя, он вновь нелицеприятно высказался о дамах, назвав их врагом общества. Об этом Гогунский заявил в интервью телеканалу Москва 24.



Актёр призвал немедленно искать другую партию, если у избранницы больше проблем, чем у мужчины.

«Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Поэтому, когда у неё плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем на женщину в плохом настроении», — заявил Виталий.
Помимо этого, Гогунский особо отметил важность эмоциональной поддержки. Он сообщил, что если девушка в хорошем настроении, то он согласен уделять ей внимание.
«Эмоциональная поддержка — очень важная штука. Если своим вниманием я буду поощрять её плохое настроение, она привыкнет и потом будет меня провоцировать», — высказался артист.
Ранее Гогунский заявил, что не собирается добиваться девушек.

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Ольга Щелокова

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