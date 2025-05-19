«Может быть и мужчина, и женщина»: Каминг-аут* Евы Польны и тайна отцовства дочери. Как сейчас живет певица?

Сегодня, 19 мая, свой день рождения отмечает Ева Польна. Певице и автору песен исполняется 50 лет. Певица впервые появилась перед широкой аудиторией в конце 90-х годов в составе группы «Гости из будущего» и сильно полюбилась слушателю. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».