Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей

«Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актриса Нина Гребешкова была верной спутницей гения советской комедии Леонида Гайдая. Они прожили вместе 40 лет, и, казалось, это был счастливый брак, который обошли стороной неурядицы и скандалы.
Однако, после смерти Гайдая открылись неприглядные подробности его личной жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».


Дружба переросла в любовь


С Гайдаем Нина Павловна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе, на третьем курсе, их отношения начались с дружбы. Тогда кинорежиссёр был старостой курса. Известно, что они сильно сблизились во время репетиций для его дипломного проекта. Иногда им приходилось задерживаться допоздна, Гайдай провожал Гребешкову до дома.

В какой-то момент Леонид Иович внезапно предложил ей пожениться. Свадьба состоялась в 1953 году, были приглашены только самые близкие люди. В 1958 году у пары родилась дочь Оксана.


«Если ты уйдёшь, я погибну»



Как-то раз Гребешкова предложила Гайдаю расстаться. Режиссёр был крайне удивлён такой новостью.

«Однажды чем-то сильно раздосадованная я сказала: «Лёня, нам, наверное, нужно разойтись. Я очень устала. У нас дочка, я весь дом держу на себе, а тебя, кроме работы, ничего не интересует». Лёня долго молчал с очень серьёзным видом, а потом тихо сказал: «Как же ты не понимаешь, если ты уйдёшь, я погибну». <…˃ Сейчас я понимаю: это было несерьёзно. Никуда бы я не ушла», — поделилась актриса в интервью изданию «7 Дней».
Нина Павловна никогда не жалела о своём решении.

Нина Гребешкова и Юрий Никулин на съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

В 1993 году Гайдай умер прямо на руках у Гребешковой. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Это стало большим ударом для артистки. Нет ни дня, когда она не вспоминает любимого супруга.

Напомним, что Нина Павловна играла в таких комедиях мужа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», а также «Спортлото-82».


Обвинение в домогательствах



В 2018 году актриса и телеведущая Наталья Варлей заявила о домогательствах Гайдая. Об этом она написала в своей автобиографии под названием «Канатоходка». Как вспоминала Варлей, во время съёмок фильма «Кавказская пленница» Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю артистку.

Леонид Гайдай с Анатолием Папановым и Андреем Мироновым на съёмках фильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

После празднования дня рождения Александра Демьяненко Леонид Иович предложил актрисе пойти вместе до гостиницы, где их номера располагались по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай не пошёл к себе, а направился за Натальей в комнату. После этого он попытался запереть дверь изнутри. Артистка вежливо попросила его прекратить это.

«Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съёмки...» — писала Варлей в своей книге.
Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась Гребешкова.

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...» — так было сказано в автобиографии Варлей.

Когда они услышали звук закрывающейся двери в номере по соседству, Гайдай встал и пошёл к выходу. Варлей решила закрыть за ним дверь, но режиссёр внезапно сделал это сам. После этого он попытался поцеловать её. Актриса через секунду оттолкнула Гайдая и прогнала его из номера. На следующий день режиссёр сделал вид, будто ничего не произошло.

Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (Фото: РИА Новости)

Когда об истории с поцелуем узнала Гребешкова, она лишь заявила, что её в принципе не интересует, что пишет Варлей в своей книге.

«Может, у неё климакс. Всё бывает. <…> У меня нет её книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — сказала Гребешкова.

Нина Павловна добавила, что даже если и был поцелуй, хотя не верит этому, ничего плохого не произошло.

«Он же её не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссёр за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. <…> Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — сетовала вдова Гайдая.


Как сейчас живёт Нина Гребешкова



Последний раз актриса снималась в сериале «Содержанки-2» в 2020 году. Сейчас она хочет жить тихой и спокойной жизнью и желает чаще видеться с внучкой, которая, как и её мама, стала экономистом и никак не связана со киноиндустрией.

Нина Гребешкова с дочерью Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В июне 2024 года актриса была госпитализирована. Как писали в СМИ, она упала у себя дома, сильно ударилась левым боком, а после появились боли в области живота. Однако позже сама артистка опровергла эту информацию.

Читайте также:

Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы
#радио 1
#обвинение
#сми
#режиссёр
#актриса
#отношения
#интервью
#съёмки
В любовниках были Джек Николсон, Немцов и Абдулов, а замуж выходила за психопатов: мужчины Натальи Лапиной
26 февраля 2025, 17:20

Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Наталья Лапина известна публике не только своим творчеством, но и не менее яркой личной жизнью. У нее было множество романов с российскими и зарубежными звездами мировой величины, только личная жизнь так и не сложилась успешно. О творческом пути и звездных любовниках артистки читайте в материале «Радио 1».

На пути к популярности


Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Наталья Лапина появилась на свет 5 августа 1963 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Семья в промышленном районе города не отличалась достатком, да к тому же мать будущей звезды кино частенько прикладывалась к бутылке. Наталья была творческим ребенком, но родные этого не замечали. Мать настояла на поступлении дочери в судостроительный техникум. Выпустившись оттуда инженером-конструктором, Лапина отправилась трудиться на завод «Красное Сормово».

Чтобы хоть как-то давать выход своей творческой натуре, Наталья начала после работы петь в ресторане, где ее и заметили местные артисты и взяли в коллектив. После артистка поступит в Горьковское театральное училище. Ещё на первом курсе обучения она получила предложение о съёмках в кинокартине «Жизнь Клима Самгина».

Как только был получен актерский диплом, началась работа над «Дон Сезар де Базан». В 80-х Лапина снялась в картинах «Государственная граница», «Мы — клоуны», «Исключения без правил», «Планета новогодних елок», «Собачье сердце», «Мужчина для молодой женщины», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «Поездка в Висбаден», «Город», «Официант!», «Чертополох» и других.

А потом наступило затишье. Резкое окончание съемок было связано с ее карьерой певицы в Германии, а затем в США. Лапина вернется в Россию только в 2011 году.

Личная жизнь


Борис Немцов (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК ТНВ)

Первым серьезным увлечением Натальи Лапиной стал молодой тогда известный Борис Немцов. Пара встретилась в Нижнем Новгороде в то время, когда актриса еще училась в театральном. Роман был недолгим, но возлюбленные сохранили теплые отношения на всю жизнь.

Александр Абдулов (Фото: скриншот из фильма «Обыкновенное чудо»)

Наталья Лапина с юности была влюблена в Александра Абдулова и, когда Евгений Гинзбург предложил ей роль в фильме «Руанская дева по прозвищу Пышка», она настояла на участии Абдулова. Так они познакомились, и начался их роман. Лапину не остановило, что Абдулов был женат на Ирине Алфёровой. Их отношения развивались стремительно, но так же быстро закончились. В глазах Натальи образ кумира исчез, но они остались друзьями.

Джек Николсон (Фото: скриншот из фильма «Лучше не бывает»)

Когда Лапина жила в Германии, она решила принять участие в конкурсе на создание саундтрека к фильму «Поезд в ад» с Хью Грантом. Её композиция была выбрана для фильма. Она отправилась в США, чтобы записать песню, где познакомилась с Джеком Николсоном. Их роман был бурным и страстным, но скоротечным. Николсон учил Лапину наслаждаться жизнью и делать то, что ей нравится. Сам же удовольствие получал от белого порошка в маленькой металлической бутылочке.

Вскоре после голливудской звезды появился шведский художник Маттиас. Швед умело ухаживал за русской красавицей, и красивый роман закончился свадьбой. Только в браке Наталью вовсе не ожидало бесконечное счастье, муж сильно завидовал ее успеху и часто срывался на жене, унижал и поднимал руку. Наталья Лапина впоследствии родит от него ребенка, но жить с тираном не останется.

Бурная личная жизнь на неудавшемся первом браке не закончится. Следующие узаконенные отношения актрисы будут с Артуром Вайнгартнером. Возлюбленный оказался на 24 года моложе своей жены, но это не стало проблемой, в отличие от его маниакально-депрессивного психоза. Этот брак даже по сравнению с первым оказался сущим адом. Он ревновал жену не только к мужчинам, но и к ее творчеству, систематически срывался и избивал ее до состояний, требующих госпитализации. Было и несколько эпизодов, когда супруг порывался ее убить. Спастись от невменяемого мужчины Лапина смогла, только вернувшись на родину.

В числе своих возлюбленных Наталья Лапина упоминала Микки Рурка и Николая Караченцова, однако достоверных сведений об этом нет.


«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной

Чем сейчас занимается артистка


Наталья Лапина (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь» ТК ТНВ)

Сейчас 61-летняя актриса продолжает писать песни и давать творческие вечера в ресторанах Москвы. В 2023 году она снялась в драме «Собака Иова». Уже взрослая дочка Лапиной живёт в Швеции у отца.

Актриса всё ещё не встретила свою настоящую любовь, но она с оптимизмом смотрит в будущее и не теряет веры в то, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку.

Читайте также:

«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха

«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм

«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян
#сша
#кино
#семья
#певица
#счастье
#художник
#любовь
#город
#брак
#звёзды
#актриса
#отношения
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Огромный живот доставляет хлопоты: инсайдер раскрыл, когда Дженнифер Лоуренс родит во второго ребенка
26 февраля 2025, 16:54

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс устала ждать, когда родит второго ребенка. Живот доставляет ей дискомфорт — из-за него не удается жить обычной жизнью.
К примеру, недавно актриса обронила сумочку на улице и смогла ее поднять только с огромным трудом. Селебрити надеялась, что родит уже на днях, но медики озвучили ей другие даты.

По данным DailyMail, это случится, как минимум, через пару недель. Газете рассказал об этом инсайдер, знакомый с ситуацией.

Подруга 34-летней американской актрисы поделилась, что Дженнифер Лоуренс ждала рождения ребенка ко дню рождения старшего сына — 23 февраля. Но после визитов к медикам артистка узнала, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.

Ранее выяснилось, что Брэд Питт уговаривал Дженнифер Энистон появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».

Читайте также:

Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает

«Это не диагноз»: Надежда Сысоева ест халву и экстремально худеет

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения
#актриса
#роды
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это не диагноз»: Надежда Сысоева ест халву и экстремально худеет
Звезда Comedy Надежда Сысоева: Я довольна своей экстремально стройной фигурой
26 февраля 2025, 16:33

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)

Звезда Comedy Club Надежда Сысоева продолжает удивлять и даже пугать пользователей Сети невероятно стройной фигурой. После скандального сезона шоу «Выжить в Дубае» в 2024 году Надежда потеряла маму, затем произошел разрыв с Сашей Стоуном, и на фоне переживаний Надежда начала терять вес еще быстрее.
Подписчики пишут под фотографиями Сысоевой: «Близким пора бить тревогу», «Может, лучше к врачу?», «У Варнавы перебор с худобой, и Наденька туда же…» Но Надежда довольна своей фигурой и рассказала в интервью порталу «Леди Mail» о главных принципах своего питания.

Надежда придерживается интуитивного подхода и почти не ограничивает свой рацион. Она ест все, чего ей хочется, ежедневно употребляет овощи, пьет много воды, любит халву и шарлотку, однако старается не злоупотреблять хлебом и картофелем.

Для поддержания изящных форм и свежести лица Надежда ухаживает за собой, у нее дома много косметики, она любит ручные и аппаратные массажи, несложную йогу. Звезда занимается фитнесом в спортзале, регулярно играет в баскетбол, а летом катается по Москве на велосипеде.

«Я выросла в компании братьев, поэтому увлекаюсь баскетболом с детства. А с недавних пор я играю за команду ''Пена'' в Медийной баскетбольной лиге. Это объединение, в котором играют команды с разными артистами, блогерами, музыкантами и профессиональными спортсменами в составе», — рассказала Надежда.

Читайте также:

Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»

Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»

«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
#баскетбол
#овощи
#компании
#интервью
#дома
#похудение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?
26 февраля 2025, 16:10

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На канале Надежды Стрелец вышло обширное интервью с Дмитрием Шепелевым, известным ведущим, актером и продюсером, а также бывшим супругом Жанны Фриске. Сенсационные заявления шоумена — в материале «Радио 1».

Знакомство с Жанной Фриске


«Мы встретились на съемках телевизионной программы. Я вел шоу «Достояние республики», а она (Жанна Фриске — прим.ред) была приглашенной гостьей. Мы обменялись несколькими фразами за кулисами, посмеялись и вскоре разошлись. Позже выяснилось, что мы живем в одном районе на Пресне. В итоге мы встретились в тренажерном зале, я взял у нее номер телефона и пригласил на свидание», — рассказал Шепелев.

Шепелев о болезни жены


Телеведущий рассказал, что о диагнозе Жанны ему стало известно через два месяца после рождения сына. Шепелев признался, что для него последние два года жизни супруги были самые трудные, и ничего хуже с ним не происходило. Он приостановил свою жизнь и карьеру, полностью сосредоточившись на спасении Жанны.

Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду

Он также рассказал, что решил увезти сына Платона подальше, чтобы тот не стал свидетелем смерти матери. Дмитрий чувствовал необходимость отвезти сына на море, чтобы тот провел там лето. Они попрощались с Жанной, сели в такси, и уже вечером прибыли к морю. Ночью ему пришло сообщение о том, что Жанна ушла из жизни.

Скандал с семьей Фриске


Дмитрий Шепелев подчеркнул, что его единственным условием для родителей Жанны было прекратить публичные выступления и интервью, касающиеся его и сына. Дмитрий уверен: бабушка и дедушка Платона готовы были превратить его жизнь в реалити-шоу. По его словам, за ним и его сыном велась настоящая охота. Он вспомнил, как после смерти Жанны его отец напал на него с ножом, а затем к нему присоединились еще пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске.

В свою очередь, Владимир Борисович, отец Жанны, обвинил Шепелева в том, что он использует деньги Платона в своих интересах. Он утверждал, что у мальчика было 200 000 евро на счету, а осталось всего шесть тысяч. По его словам, Шепелев потратил деньги на машину и содержание своей семьи, тогда как средства должны достаться внуку по достижении 18 лет.


Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Жизнь Шепелева после смерти Жанны


Дмитрий Шепелев впервые подробно рассказал в интервью о встрече с Катей Тулуповой. По его словам, прошло несколько лет после трагедии, когда он встретил Катю и почувствовал, что не одинок. Она также пережила утрату — потеряла отца, который страдал от аналогичной болезни. Сейчас, по словам Шепелева, у него осознанные и счастливые отношения с Екатериной Тулуповой. У влюбленных много общего – им нравится одно и то же, у них одинаковые взгляды на семью.

«Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», — сказал Дмитрий Надежде Стрелец.

Реакция отца Фриске на интервью Шепелева


Отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «шакалом». Пенсионер признался, что в данный момент отдыхает на курорте и не владеет подробностями содержания интервью его бывшего зятя.

«Мне поступают звонки из различных СМИ и радиостанций, присылают фрагменты его интервью. Я сейчас в Дубае, и, честно говоря, мне абсолютно не интересно, что этот шакал говорит. Если только речь пойдет о Платоне и его жизни — тогда я обязательно ознакомлюсь с информацией», — поделился Копылов с «КП».

Читайте также:

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы

«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

*запрещён в РФ
#скандал
#супруги
#отец
#шоу
#интервью
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения
26 февраля 2025, 15:32

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте в мае отметит 54-летие. Дата не круглая, поэтому артистка не планирует ничего особенного. В этот день рядом с ней не будет даже семьи, поскольку она улетит на гастроли.
Дочь Аллы Пугачёвой запланировала небольшой тур по Прибалтике. Она выступит в Таллине, Вильнюсе и Юрмале. Первый концерт состоится как раз в день её рождения – 25 мая, поэтому близкие смогут поздравить певицу только на расстоянии.

Зато в начале мая Кристина наконец-то увидится с матерью, которая живёт на Кипре. Перед европейским туром Орбакайте выступит в Лимассоле, где встретится с Пугачёвой. Певица, судя по всему, с нетерпением ждёт встречи с дочерью и очень скучает по ней. Под недавним постом Кристины она оставила трогательный комментарий, в котором раскрыла все свои чувства.

Поговаривают, что Пугачёва страдает от одиночества на Кипре, поскольку супруг постоянно на гастролях, а младшие дети учатся в Великобритании.

Читайте также:

Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи

«Поймал»: Алла Пугачёва рассказала о новом увлечении 11-летнего сына

«Отказывается уезжать из России»: сыновья Кристины Орбакайте разругались из-за политики
#дети
#концерт
#певица
#алла пугачёва
#день рождения
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате