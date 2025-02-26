«Может, у нее климакс»: тайны брака Гайдая и Гребешковой и правда ли режиссер пытался поцеловать Наталью Варлей

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Актриса Нина Гребешкова была верной спутницей гения советской комедии Леонида Гайдая. Они прожили вместе 40 лет, и, казалось, это был счастливый брак, который обошли стороной неурядицы и скандалы.
Однако, после смерти Гайдая открылись неприглядные подробности его личной жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».
Дружба переросла в любовь
С Гайдаем Нина Павловна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе, на третьем курсе, их отношения начались с дружбы. Тогда кинорежиссёр был старостой курса. Известно, что они сильно сблизились во время репетиций для его дипломного проекта. Иногда им приходилось задерживаться допоздна, Гайдай провожал Гребешкову до дома.
В какой-то момент Леонид Иович внезапно предложил ей пожениться. Свадьба состоялась в 1953 году, были приглашены только самые близкие люди. В 1958 году у пары родилась дочь Оксана.
Как-то раз Гребешкова предложила Гайдаю расстаться. Режиссёр был крайне удивлён такой новостью.
Нина Гребешкова и Юрий Никулин на съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)
В 1993 году Гайдай умер прямо на руках у Гребешковой. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Это стало большим ударом для артистки. Нет ни дня, когда она не вспоминает любимого супруга.
Напомним, что Нина Павловна играла в таких комедиях мужа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», а также «Спортлото-82».
В 2018 году актриса и телеведущая Наталья Варлей заявила о домогательствах Гайдая. Об этом она написала в своей автобиографии под названием «Канатоходка». Как вспоминала Варлей, во время съёмок фильма «Кавказская пленница» Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю артистку.
Леонид Гайдай с Анатолием Папановым и Андреем Мироновым на съёмках фильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)
После празднования дня рождения Александра Демьяненко Леонид Иович предложил актрисе пойти вместе до гостиницы, где их номера располагались по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай не пошёл к себе, а направился за Натальей в комнату. После этого он попытался запереть дверь изнутри. Артистка вежливо попросила его прекратить это.
Когда они услышали звук закрывающейся двери в номере по соседству, Гайдай встал и пошёл к выходу. Варлей решила закрыть за ним дверь, но режиссёр внезапно сделал это сам. После этого он попытался поцеловать её. Актриса через секунду оттолкнула Гайдая и прогнала его из номера. На следующий день режиссёр сделал вид, будто ничего не произошло.
Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (Фото: РИА Новости)
Когда об истории с поцелуем узнала Гребешкова, она лишь заявила, что её в принципе не интересует, что пишет Варлей в своей книге.
Нина Павловна добавила, что даже если и был поцелуй, хотя не верит этому, ничего плохого не произошло.
Последний раз актриса снималась в сериале «Содержанки-2» в 2020 году. Сейчас она хочет жить тихой и спокойной жизнью и желает чаще видеться с внучкой, которая, как и её мама, стала экономистом и никак не связана со киноиндустрией.
Нина Гребешкова с дочерью Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В июне 2024 года актриса была госпитализирована. Как писали в СМИ, она упала у себя дома, сильно ударилась левым боком, а после появились боли в области живота. Однако позже сама артистка опровергла эту информацию.
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Дружба переросла в любовь
С Гайдаем Нина Павловна познакомилась ещё во время учёбы во ВГИКе, на третьем курсе, их отношения начались с дружбы. Тогда кинорежиссёр был старостой курса. Известно, что они сильно сблизились во время репетиций для его дипломного проекта. Иногда им приходилось задерживаться допоздна, Гайдай провожал Гребешкову до дома.
В какой-то момент Леонид Иович внезапно предложил ей пожениться. Свадьба состоялась в 1953 году, были приглашены только самые близкие люди. В 1958 году у пары родилась дочь Оксана.
«Если ты уйдёшь, я погибну»
Как-то раз Гребешкова предложила Гайдаю расстаться. Режиссёр был крайне удивлён такой новостью.
«Однажды чем-то сильно раздосадованная я сказала: «Лёня, нам, наверное, нужно разойтись. Я очень устала. У нас дочка, я весь дом держу на себе, а тебя, кроме работы, ничего не интересует». Лёня долго молчал с очень серьёзным видом, а потом тихо сказал: «Как же ты не понимаешь, если ты уйдёшь, я погибну». <…˃ Сейчас я понимаю: это было несерьёзно. Никуда бы я не ушла», — поделилась актриса в интервью изданию «7 Дней».Нина Павловна никогда не жалела о своём решении.
Нина Гребешкова и Юрий Никулин на съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)
В 1993 году Гайдай умер прямо на руках у Гребешковой. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Это стало большим ударом для артистки. Нет ни дня, когда она не вспоминает любимого супруга.
Напомним, что Нина Павловна играла в таких комедиях мужа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!», а также «Спортлото-82».
Обвинение в домогательствах
В 2018 году актриса и телеведущая Наталья Варлей заявила о домогательствах Гайдая. Об этом она написала в своей автобиографии под названием «Канатоходка». Как вспоминала Варлей, во время съёмок фильма «Кавказская пленница» Гайдай пытался поцеловать 19-летнюю артистку.
Леонид Гайдай с Анатолием Папановым и Андреем Мироновым на съёмках фильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)
После празднования дня рождения Александра Демьяненко Леонид Иович предложил актрисе пойти вместе до гостиницы, где их номера располагались по соседству. Они вместе поднялись на этаж, но Гайдай не пошёл к себе, а направился за Натальей в комнату. После этого он попытался запереть дверь изнутри. Артистка вежливо попросила его прекратить это.
«Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съёмки...» — писала Варлей в своей книге.Вскоре в коридоре стали слышны чьи-то шаги, и в дверях актрисы остановилась Гребешкова.
«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла...» — так было сказано в автобиографии Варлей.
Когда они услышали звук закрывающейся двери в номере по соседству, Гайдай встал и пошёл к выходу. Варлей решила закрыть за ним дверь, но режиссёр внезапно сделал это сам. После этого он попытался поцеловать её. Актриса через секунду оттолкнула Гайдая и прогнала его из номера. На следующий день режиссёр сделал вид, будто ничего не произошло.
Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (Фото: РИА Новости)
Когда об истории с поцелуем узнала Гребешкова, она лишь заявила, что её в принципе не интересует, что пишет Варлей в своей книге.
«Может, у неё климакс. Всё бывает. <…> У меня нет её книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — сказала Гребешкова.
Нина Павловна добавила, что даже если и был поцелуй, хотя не верит этому, ничего плохого не произошло.
«Он же её не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссёр за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. <…> Я даже не воспринимаю это как измену. Ну смешно даже», — сетовала вдова Гайдая.
Как сейчас живёт Нина Гребешкова
Последний раз актриса снималась в сериале «Содержанки-2» в 2020 году. Сейчас она хочет жить тихой и спокойной жизнью и желает чаще видеться с внучкой, которая, как и её мама, стала экономистом и никак не связана со киноиндустрией.
Нина Гребешкова с дочерью Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В июне 2024 года актриса была госпитализирована. Как писали в СМИ, она упала у себя дома, сильно ударилась левым боком, а после появились боли в области живота. Однако позже сама артистка опровергла эту информацию.
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