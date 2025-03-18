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Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)

Галина Надирли не оставила большого следа в кино, но воспитала на театральной арене и в кино звезду — Александру Урсуляк, известную зрителям по ролям в картинах «Последний богатырь. Наследие», «На автомате» и «Смотри на меня!».

Карьера Галины Надирли

Галина Надирли появилась на свет 10 марта 1956 года в московском районе Бирюлево. Мама Надирли трудилась учителем русского языка. Фамилия, которую Галина унаследовала от папы-азербайджанца, сформировала ее культурную идентичность. Александра Урсуляк нередко вспоминала о дедушке, который передавал ей азербайджанские традиции и обычаи.

В театральном училище имени Бориса Щукина Надирли под руководством своих преподавателей — Евгения Симонова и Веры Львовой — освоила искусство перевоплощения. Дебютная работа Галины в спектакле «Мещанская свадьба», основанном на пьесе Брехта, стала знаковой ступенькой на ее профессиональном пути.

Десять лет артистка играла в театре-студии «88», где вместе с труппой гастролировала по разным городам, она даже побывала в Германии.

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)


Еще актриса сделала вклад в создание фольклорного ансамбля «Обереги», который возник из спектакля «Отец Арсений», и участвовала в гастролях, поддерживающих Бориса Ельцина в его президентской кампании.

В 20 лет Надирли сыграла небольшую роль в мелодраме «Город с утра до полуночи». Потом она появилась в драме «Уроки в конце весны». В этой картине артистка перевоплотилась в Галину Ивановну, мать героя, молодого инвалида Димы.

Наиболее знаковой работой на момент 2024 года стала ее роль Татьяны Эдуардовны Петрушкиной в сериале «Нераскрытый талант», где она исполнила роль Марины Майской, сыгранной Александрой Урсуляк.

Галина Надирли и Александра Урсуляк (Фото: Инстаграм* @sashaursula)

Личная жизнь Галины Надирли

Надирли вышла замуж за Сергея Урсуляка, своего однокурсника — он стал известным режиссером, создавшим такие значимые картины, как «Сочинение ко Дню Победы», «Тихий Дон» и «Праведник». За месяц до 27-летия Галина родила дочь Александру.

Однако после появления малышки Сергей вступил в отношения с другой артисткой, Ликой Нифонтовой. Несмотря на трудности в отношениях, их связи продолжались, и в 1989 году у Сергея и Галины появилась еще одна дочь, Дарья. Надирди же полностью посвятила себя материнству, что сильно повлияло на ее карьеру и ограничило возможности на театральной и киносцене.

Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?

В настоящее время артистка радуется успехам дочери. Она проводит много времени с внуками. У Александры трое детей: дочки Анна и Анастасия, которые родились в ее первом браке с Александром Голубевым, и младший сын Владимир, появившийся в отношениях со скрипачом Андреем Розендентом.

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Стало известно, где и когда похоронят народного артиста России Бедроса Киркорова
ТАСС: Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
18 марта 2025, 18:43

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народного артиста России Бедроса Киркорова не стало 18 марта. Агентство ТАСС сообщило когда и где состоятся похороны певца.
«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил источник агентства.
Отец Филиппа Киркорова скончался во вторник на 93-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, также у артиста были осложнения от ранее перенесённой пневмонии. В последнее время Бедрос с трудом ходил и говорил, у него возникла сильная одышка.

Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования Филиппу Бедросовичу в связи с кончиной отца. В числе звёзд, поддержавших певца, Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие.

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«Мы в шоке»: Лев Лещенко, Иосиф Пригожин и другие звёзды высказались о смерти отца Филиппа Киркорова
Лев Лещенко и Иосиф Пригожин прокомментировали смерть Бедроса Киркорова
18 марта 2025, 18:13

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Звезды российской эстрады шокированы кончиной народного артиста России Бедроса Киркорова.
Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову в связи со смертью его отца. Певец вспомнил, что в последний раз видел Бедроса на его 90-летнем юбилее.

«Очень жалко, но время идёт, все в возрасте, болеют. Года полтора-два назад виделся с ним последний раз. Он всё-таки дожил до здравия, и ходил, и не был прикован к постели. Это уже положительный момент», – написал народный артист России в своём Telegram-канале.
Своими эмоциями после новостей о смерти Киркорова-старшего поделился и муж Валерии.

«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», – заявил Иосиф Пригожин в беседе с «Лентой.ру».
Продюсер рассказал, что очень часто пересекался с Бедросом Киркоровым на различных мероприятиях его сына. Последний раз они виделись дома у короля российской эстрады. Правда Пригожин не смог вспомнить, когда это было, отметив, как стремительно бежит время.

Поэт Симон Осиашвили рассказал, что его с певцом связывали три болгарские песни, которые он написал для Бедроса на русском языке. Он подчеркнул, что всегда испытывал к Киркорову-старшему искреннюю человеческую симпатию.

Филипп Киркоров получил слова поддержки и соболезнования от телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Ольги Бузовой, модели Алёны Водонаевой и других звезд отечественного шоу-бизнеса.

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«Не было цели оскорбить кого-то»: задержанный комик Артемий Останин извинился за своё выступление
Комик Останин извинился за выступление и заявил, что не хотел никого оскорбить
18 марта 2025, 17:55

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный комик Артемий Останин, которого доставили на допрос в Москву, извинился за свои слова об инвалиде на стендапе. Видео допроса опубликованы пресс-службой столичного управления Следственного комитета России.
Напомним, что во вторник при попытке пересечения границы с Белоруссией был задержан стендап-комик Артём Останин. Сообщалось, что далее он собирался бежать в «третьи страны».

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. Не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения», – заявил Останин в ходе допроса.
Напомним, что в феврале комик провёл стендап, в ходе которого озвучил несколько неоднозначных шуток в адрес участников СВО, в том числе ставших инвалидами. Общественники и простые россияне из разных регионов остались недовольны циничными высказываниями комика и даже нашли в его прошлых выступлениях другие дискредитирующие ВС РФ заявления.

В результате в отношении Останина завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова
Врач Хорошев: отец Киркорова умер из-за неграмотной терапии пиявками
18 марта 2025, 17:46

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. У него не выдержало сердце.
По некоторым данным, 20 декабря 92-летний отец короля российской эстрады попал в больницу в тяжёлом состоянии – ему диагностировали «двустороннюю пневмонию». Далее Бедрос Киркоров лечился нетрадиционными методами тибетской терапии: травки, прогревания, массажи и пиявки. Постепенно состояние ухудшалось.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» прокомментировал методы лечения Бедроса Киркорова.

«Если мы говорим о массаже, то хотелось бы знать подробнее, потому что у людей старшего возраста при массаже нельзя трогать голени. В глубоких венах голени есть тромбы, которые могут сорваться и существуют, прикрепившись к стенкам глубоких вен. Их нельзя трогать, массировать», — объяснил эксперт.

Использование пиявок в лечении Народного артиста врач раскритиковал, сказав, что в современном обществе есть методы более безопасные и эффективные.
«Раньше пиявок использовали для отворения крови. Человеку становилось легче. А сейчас для этого используются антикоагулянты. Можно сказать, что отец Киркорова пал жертвой совершенно безграмотных врачей. Потому что пиявки могут и опасные инфекции переносить, и множество гепарина выделять в тело человека. Вместо вот такого анахронического, дремучего метода пиявками современные врачи назначают антикоагулянты. Пиявок сейчас использовать не рекомендуется», — подчеркнул врач.

По его словам, без использования пиявок вязкость крови удалось бы регулировать лучше, и жизнь Киркорова старшего, возможно, была бы длиннее.

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#киркоров
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Сексуальное насилие и скандалы: судьба участниц группы «Ранетки» спустя годы
18 марта 2025, 17:34

Участницы группы «Ранетки» (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Группа «Ранетки» стала настоящим символом подростковой музыки в начале 2000-х годов. Яркие и талантливые участницы завоевали сердца миллионов поклонников своими песнями о любви, дружбе и взрослении.
В состав коллектива входили Елена Гальперина, Алина Петрова, Валерия Козлова, Анна Руднева, Евгения Огурцова, Елена Третьякова, Наталья Щелкова и Анна (Нюта) Байдавлетова. О том, как сейчас живут бывшие участницы группы, читайте в материале «Радио 1».


Елена Гальперина и Алина Петрова


В самом начале существования группы в её состав вошли Елена и Алина, но их пребывание в нём продлилось менее шести месяцев. Матери исполнительниц выразили желание разорвать сотрудничество с продюсерами, поскольку были обеспокоены успеваемостью своих дочерей. Ведь девушки были несовершеннолетними, и их учёба не могла быть прервана.

После того как две участницы покинули группу, их место заняла Лена Третьякова. О дальнейшей судьбе девушек мало что известно.

Валерия Козлова


Валерия Козлова (Фото: Instagram*@leraromantika.88)

Барабанщица Лера Козлова на момент работы имела роман с женатым продюсером проекта Сергеем Мильниченко. Отношения, подобно качелям, постоянно менялись: от большой любви до громких скандалов. Так было до тех пор, пока Сергей не решил убрать участницу из группы.

На тот момент Валерия была самой популярной ранеткой и публика довольно долго негодовала по поводу ее исчезновения. После ухода из коллектива Козлова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Дай мне знак». Кроме того девушка появлялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом». Как потом стало известно Валерия состояла в отношениях с солистом группы Никитой Горюком.

С 2015 по 2017 годы Козлова была второй солисткой группы 5sta Family но и в этом коллективе работа не задалась. Бывшая участница группы «Ранетки» пыталась вернуть себе былую славу на YouTube-канале KURAGA, а также сотрудничала с Анной Байдавлетовой, но все её усилия оказались тщетными.

С 2020 года Лера Козлова живет в Севастополе. Девушка состоит в браке с Антоном Краем. У бывшей звезды свой интернет магазин с одеждой и бижутерией. Она также активно участвует в благотворительных проектах, связанных с животными. В свободное время она создаёт сумки и корзины, а также изготавливает ароматические свечи.

Анна Руднева


Анна Руднева (Фото: Instagram*@rudneva_a)

Аня Руднева была в группе не только гитаристкой, но и автором песен и текстов. Она была сердцем команды, которая образовалась в 2005 году. В 2011 году, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, она ушла из группы. Это событие стало началом конца для коллектива.

В 2012 году Анна Руднева связала себя узами брака с актёром Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В этом же году у пары родилась дочь Софья.

К тому моменту девушка уже получила высшее образование, закончив Московский государственный университет культуры по направлению «продюсирование и постановка шоу-программ», и создала группу под названием «Аня Руднева & Youngs». Творчество бывшей ранетки не имело успеха, так же как и брак с актером.

Вторым мужем Рудневой стал диджей, продюсер и педагог Дмитрий Белин. В этом браке родился сын Тимофей. В настоящее время экс-участница группы «Ранетки» активно сотрудничает со своим супругом в сфере организации различных мероприятий. А также проводит авторские вечеринки в формате караоке и даёт уроки вокала.

Анна Байдавлетова


Анна Байдавлетова (Фото: vk.com/nutabaydavletova)

Анна заменила в «Ранетках» ушедшую Леру Козлову. Девушка быстро освоилась в группе и выучила репертуар буквально за две недели. После распада коллектива девушке пришлось сложнее всех, она попросту не знала, чем хочет заниматься.

Остаться в музыкальной профессии девушке помог Егор Крид, пригласив работать барабанщицей к себе в коллектив. В 2016 году Анна заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и официально начала сольную карьеру. Однако работа в мире большого шоу-бизнеса оказалась девушке не по душе, и она завершила сотрудничество с Фадеевым.

Сейчас Байдавлетова активно занимается блогингом и время от времени выпускает песни под псевдонимом Нюта. В 2024 году состоялась премьера клипа певицы на песню «Невеста».

Наталья Щелкова


Наталья Мильниченко (Фото: Instagram*@natasha_milnichenko)

Гитаристка Наталья заняла место Леры Козловой на любовном фронте Сергея Мильниченко. Девушке с продюсером повезло больше, к тому моменту жена, забрав дочку, ушла от него, и он смог жениться на молоденькой ранетке. Тогда Мильниченко было 19 лет, а продюсеру 43.

Когда группа распалась у гитаристки было уже двое детей Рассказа и Ива. Экс участница Ранеток много времени посвятила семье и лишь в 2022 нода начала активно раскручивать свои социальные сети.

Елена Третьякова


Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Анна Байдавлетова и Елена Третьякова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Пацанка Лена на момент начала работы в коллективе уже была популярная и имела свой фан-клуб. Неизменная участница группы объездила с «Ранетками» многие уголки СНГ и стран Балтии, а после решила задуматься о сольном творчестве.

После того как группа «Ранетки» распалась, она начала сольную карьеру. Она выпустила альбом под названием «Точка Б» и выступала в составе группы «Море», но затем решила уйти из музыки и начала преподавать кундалини-йогу.

В 2019 году она прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Системное психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг» в РУДН и получила диплом о профессиональной переподготовке.

В 2020 году она завершила обучение в Московском институте психоанализа, а в 2021 году — в РГСУ по специальности «Клиническая психология».

Сейчас Елена Третьякова живет в Буэнос-Айресе. Как оказалось, Елена имеет нетрадиционную ориентацию** и уже несколько лет замужем за Дианой Абаевой-Коломенской. Пара расписалась в Аргентине, и в этом союзе появился на свет сын Лео.

Евгения Огурцова


Клавишник Евгения Огурцова до работы с коллективом была знакома с Сергеем Мильниченко. В группу девушка попала благодаря своим музыкальным способностям. Женя с трех лет обучалась игре на фортепиано и окончила с золотой медалью музыкальную школу.

После проекта Огурцова создала группу «Рыжая и Черти» и в 2010 году вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Роман был весьма стремительным, но брак долго не просуществовал.

Уже в 2015 году Евгения второй раз выйдет замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а в 2016 подарит ему сына. Эти отношения также не будут отличаться семейным счастьем, и союз распадется в 2019 году. Но бывшая ранетка не остановилась на двух неудачных браках и в третий раз вышла замуж за Николая Осипова. В 2021 году у певицы родилась дочь.

В том же году Огурцова выпустила откровенную книгу про работу в «Ранетках» с названием «Ранетки. Счастливый билет в ад». В своей книге Огурцова рассказала, что в то время у неё были интимные отношения** с другой участницей «Ранеток» — Леной Третьяковой. По словам Жени, она пошла на этот шаг из-за своей повышенной сексуальности.

Также Евгения рассказала, что участницы группы, будучи подростками, не раз становились жертвами харассмента.

«Понимаете, в чем основная опасность эмоционального и сексуального насилия над подростками? Ты правда считаешь, что это норма, потому что тебя погружают в закрытое общество и внедряют модель семьи. Ты постоянно чувствуешь себя героиней фильма «Газовый свет». Ты головой понимаешь, что все это попахивает чем-то нездоровым, но тебя убеждают, что все в порядке», — пишет Женя.

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