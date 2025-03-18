Муж ушел к Лике Нифонтовой, а дочь стала знаменитой актрисой: почему мать Александры Урсуляк отодвинула карьеру на второй план?

Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)
Галина Надирли не оставила большого следа в кино, но воспитала на театральной арене и в кино звезду — Александру Урсуляк, известную зрителям по ролям в картинах «Последний богатырь. Наследие», «На автомате» и «Смотри на меня!».
Карьера Галины НадирлиГалина Надирли появилась на свет 10 марта 1956 года в московском районе Бирюлево. Мама Надирли трудилась учителем русского языка. Фамилия, которую Галина унаследовала от папы-азербайджанца, сформировала ее культурную идентичность. Александра Урсуляк нередко вспоминала о дедушке, который передавал ей азербайджанские традиции и обычаи.
В театральном училище имени Бориса Щукина Надирли под руководством своих преподавателей — Евгения Симонова и Веры Львовой — освоила искусство перевоплощения. Дебютная работа Галины в спектакле «Мещанская свадьба», основанном на пьесе Брехта, стала знаковой ступенькой на ее профессиональном пути.
Десять лет артистка играла в театре-студии «88», где вместе с труппой гастролировала по разным городам, она даже побывала в Германии.
Галина Надирли (Фото: кадр из сериала «Нераскрытый талант»)
Еще актриса сделала вклад в создание фольклорного ансамбля «Обереги», который возник из спектакля «Отец Арсений», и участвовала в гастролях, поддерживающих Бориса Ельцина в его президентской кампании.
В 20 лет Надирли сыграла небольшую роль в мелодраме «Город с утра до полуночи». Потом она появилась в драме «Уроки в конце весны». В этой картине артистка перевоплотилась в Галину Ивановну, мать героя, молодого инвалида Димы.
Наиболее знаковой работой на момент 2024 года стала ее роль Татьяны Эдуардовны Петрушкиной в сериале «Нераскрытый талант», где она исполнила роль Марины Майской, сыгранной Александрой Урсуляк.
Галина Надирли и Александра Урсуляк (Фото: Инстаграм* @sashaursula)
Личная жизнь Галины НадирлиНадирли вышла замуж за Сергея Урсуляка, своего однокурсника — он стал известным режиссером, создавшим такие значимые картины, как «Сочинение ко Дню Победы», «Тихий Дон» и «Праведник». За месяц до 27-летия Галина родила дочь Александру.
Однако после появления малышки Сергей вступил в отношения с другой артисткой, Ликой Нифонтовой. Несмотря на трудности в отношениях, их связи продолжались, и в 1989 году у Сергея и Галины появилась еще одна дочь, Дарья. Надирди же полностью посвятила себя материнству, что сильно повлияло на ее карьеру и ограничило возможности на театральной и киносцене.
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В настоящее время артистка радуется успехам дочери. Она проводит много времени с внуками. У Александры трое детей: дочки Анна и Анастасия, которые родились в ее первом браке с Александром Голубевым, и младший сын Владимир, появившийся в отношениях со скрипачом Андреем Розендентом.
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