Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?

5 марта талантливая актриса Лика Нифонтова отмечает свое 62-летие. Популярность пришла к ней после съемок в фильмах Сергея Урсуляка, а наиболее значимым и удачным оказался сериал «Ликвидация». Артистка неоднократно признавалась в своих интервью: работать ей с супругом тяжеловато. Но, как оказалось, жить с ним вместе ещё сложнее.