Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?

Лика Нифонтова (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
5 марта талантливая актриса Лика Нифонтова отмечает свое 62-летие. Популярность пришла к ней после съемок в фильмах Сергея Урсуляка, а наиболее значимым и удачным оказался сериал «Ликвидация». Артистка неоднократно признавалась в своих интервью: работать ей с супругом тяжеловато. Но, как оказалось, жить с ним вместе ещё сложнее.
Хотела стать балеринойЛика Нифонтова росла в творческой семье, с раннего возраста видела все тяготы и сложности творческой профессии. Отец Лианы Симкович (имя, данное при рождении, девичья фамилия) работал актёром, и родные вместе с ним переезжали из города в город. Мама вместе с сыном и дочерью везде следовала за супругом. Папа трудился в ТЮЗах, а мама заведовала в этих же театрах отделом, отвечавшим за работу со школьниками. Семья Симкович жила в таких городах, как Казань, Самара, Волгоград, Тбилиси и Ростов-на-Дону.
Лика дебютировала на сцене в трёхлетнем возрасте — тогда она сыграла роль девочки, папа которой умирает. До школы девочка не задумывалась о том, кем она будет работать. Она пересмотрела огромное количество спектаклей в ТЮЗе и практически всё время проводила за кулисами. В семилетнем возрасте Лика с мамой впервые сходили на балет «Лебединое озеро».
И малышка, увидев парящих на сцене лебедей, тут же влюбилась в балет. Лика стала упрашивать маму отвести её туда, где учат танцевать.
Лика Нифонтова (Фото: кадр из фильма «Летние люди»)
Вскоре семья вновь переехала, на этот раз в Тбилиси, и там мама поддалась уговорам дочери, решила показать девочку опытному педагогу. Он и сказал о том, что данные у Лики весьма средние. Однако девочка не собиралась сдаваться, она продолжала уговаривать родителей разрешить ей станцевать в будущем партию лебедя.
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После третьего класса Лика всё же пошла учиться в Тбилисское хореографическое училище. Через четыре года упорных занятий Лика решила отказаться от собственной мечты. Она осознала, что больших успехов в балете не добьётся. После ухода из училища Лика присоединилась к маме и папе, которые за год до этого переехали в Ростов-на-Дону, оставив дочь на попечение дяди с тетей. В новом городе она занималась танцами, даже ездила на репетиции, но поступать в училище на отделение танца она не захотела. Лика очень доверяла своей интуиции, поэтому и решила не посвящать танцам свою жизнь, а задумалась о том, чтобы работать актрисой.
Решила стать актрисойВ 1980 году Лика поступила в театральный. Именно в то время из-за Олимпиады вступительные экзамены в вузы начинались позже, и мама предложила дочке поехать в Лениград. Жили они тогда у знакомых, тоже актёров. В один день к ним в гости пришла Ольга Волкова. Актриса, услышав, что Лика планирует поступать в театральный, сказала ей продемонстрировать программу, подготовленную для прослушиваний. Нифонтова выразительно прочла Цветаеву и Ахмадулину. Волкова посоветовала Лике посмотреть на себя в зеркало, а потом отобрать для прослушивания произведения, которые бы соответствовали её внешнему образу.
Лика Нифонтова (Фото: кадр из сериала «Уходящая натура»)
С прозаическим отрывком из «Поднятой целины» Шолохова Лика с успехом прошла на творческий конкурс в ГИТИСе, а в Щукинском смогла с легкостью пережить прослушивания — туда она в итоге и поступила. Нифонтова училась на курсе Альберта Бурова. Первые два года она испытывала трудности. Лика не совсем осознавала, что она делает и для чего.
Понимание своего будущего пришло позднее, когда на третьем курсе студенты стали готовить дипломный спектакль «Варвары» по Горькому — Лика играла Анну Фёдоровну. Однако учеба все еще вызывала сложности. Трудолюбие, упорство и талант помогли Нифонтовой стать частью труппы театра «Сатирикон», где она служит вот уже порядка 40 лет. Именно в этом месте и начались её отношения с Сергеем Урсуляком.
Разрушили две семьи, чтобы поженитьсяПосле прихода в «Сатирикон» Лика почти сразу начала делить сцену с Сергеем Урсуляком, который в то время ещё был актёром, режиссурой он не занимался. Никто из них не представлял коллегу в качестве романтического партнера хотя бы потому, что и Нифонтова, и Урсуляк тогда находились в отношениях с другими. Лика была в браке с актёром Юрием Нифонтовым, а Сергей с Галиной Надирли, вместе с тем у него подрастала дочь Александра.
Лика Нифонтова (Фото: кадр из сериала «Ликвидация»)
Но влечение артистов друг к другу оказалось куда сильнее доводов разума. Урсуляк и Нифонтова испытывали угрызения совести из-за своих отношений.
Актеры ушли из семей и в итоге стали мужем и женой. Их браку уже около 40 лет и ни разу никто из них не пожалел о принятом в 1980-е годы решении быть вместе.
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Лика Нифонтова появилась в нескольких проектах супруга и всегда в интервью делилась: ей тяжело работать с Сергеем Урсуляком, поскольку муж предъявляет огромные требования к ней. Если другим артистам он даёт время подумать, то от Лики ждёт молниеносной реакции. Она отмечала, что очень счастлива с возлюбленным, однако добавляет: жить с ним ещё труднее, чем работать.
Лика Нифонтова сейчасВ настоящее время Нифонтова развивает актерскую карьеру. Она все еще является одной из ведущих артисток «Сатирикона», до 2024 года Лика выходила на сцену в постановке «Лондон шоу».
Сейчас артистка играет в спектакле «Как Фауст ослеп» — в нем она перевоплощается в маму Гретхен.
В кино Нифонтова последний раз снималась в 2022 году — тогда вышли картины «Раневская» и «Я иду искать» с ее участием.
«У меня никогда не было одержимости в профессии, «хочу все сыграть», везде успеть — это не про меня. Мне важнее быть в гармоничном состоянии, именно тогда я могу сделать много. Я всегда делаю выбор в пользу театра, к удивлению многих. Не говорю о ситуации, когда нужно кормить детей. Когда на комедийном спектакле я слышу смех зала, а на серьезном — звенящую тишину, а потом сморкание и всхлипы — это дорогого стоит и приносит мне то самое творческое удовлетворение», — откровенничала Лика.
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