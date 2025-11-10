Россиянин истязал и насиловал дочь сожительницы, а мать ребёнка его прикрывала
Петербургский суд вынес приговор матери и её сожителю за жестокое обращение с больной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба судов города.
Родители знали о серьёзном заболевании девочки, но отказывались обеспечивать ей необходимый уход. Мужчина систематически насиловал школьницу и совершал в отношении неё другие действия сексуального характера. Он угрожал девочке физической расправой над её родственниками.
После одного из изнасилований семья вызвала врача. Мать утверждала, что наказала девочку ремнём за капризы, но медики зафиксировали признаки насилия. Суд приговорил женщину к 12 годам колонии, а её сожителя — к 24 годам. Они выплатят пострадавшей компенсации в 400 тысяч и 1,6 миллиона рублей соответственно.
