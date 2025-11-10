Россиянин истязал и насиловал дочь сожительницы, а мать ребёнка его прикрывала

10 ноября 2025, 18:22

Суд в Петербурге вынес приговор паре за истязание и изнасилование больной дочери

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Петербургский суд вынес приговор матери и её сожителю за жестокое обращение с больной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба судов города.