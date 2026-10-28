Музыкант Андрей Макаревич* сообщил о рождении дочери
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* поделился радостной новостью. Его супруга, 42‑летняя Эйнат Кляйн, родила музыканту дочь.
В соцсетях Макаревич опубликовал фотографии из роддома и сопроводил их сдержанной подписью: «Вот как‑то так». На одном кадре счастливая мама бережно держит новорождённую, на другом — за малышкой с интересом наблюдает её старший брат.
Имя девочки пока держится в секрете. Для Андрея Макаревича* это пятый ребёнок, а для пары с Эйнат — второй общий: их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года. О беременности супруги певец открыто заявил лишь незадолго до родов.
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