На «Мосфильме» приступили к съёмкам кинокартины про спецоперацию

28 февраля продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был доставлен в отделение неврологии после инсульта. По словам источника Рен ТВ, знакомого с ситуацией, 76-летний артист сейчас находится в состоянии дезориентации и постоянно ищет свою жену.