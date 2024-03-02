На «Мосфильме» приступили к съёмкам кинокартины про спецоперацию

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Киноконцерн «Мосфильм» начал работу над фильмом о событиях, связанных с ходом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал генеральный директор легендарной киностудии, известный режиссёр Карен Шахназаров.
В разговоре с корреспондентом РИА новости мэтр уточнил, что в настоящее время в работе находятся два киносценария. Стадию работы над фильмами Шахназаров охарактеризовал как «начальную, но уже вполне себе реальную». Он также добавил, что по сценарию, связанному с СВО, уже начались съёмки.
Глава «Мосфильма» сказал, что пока не готов раскрыть названия новых кинопроектов. Ожидается, что съёмки фильма о специальной военной операции закончатся осенью нынешнего года. Дата премьерного показа пока не называется.
Напомним, в феврале нынешнего года прошла премьера фильма «20/12» — первой художественной кинокартины об СВО, снятой в зоне её проведения. Фильм представила съёмочная группа, работавшая над ним, во главе с режиссёром Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым, а также актёрами Дарьей Кукарских и Аристархом Венесом, исполнивших главные роли в картине.
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Глава «Мосфильма» сказал, что пока не готов раскрыть названия новых кинопроектов. Ожидается, что съёмки фильма о специальной военной операции закончатся осенью нынешнего года. Дата премьерного показа пока не называется.
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Александр Бойцов