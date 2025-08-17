Ляйсан Утяшева раскрыла детали прощального разговора с Ириной Винер
Утяшева об уходе Винер: «Думаю, ее сердце истерзано переживаниями»
Ляйсан Утяшева заявила, что Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике с «истерзанным сердцем» после 24 лет работы, посвящённых воспитанию чемпионок.
Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV описала уход Ирины Винер как завершение эпохи:
«Все крупные значимые события в художественной гимнастике состоялись под флагом Ирины Александровны Винер. Это эпоха. В тот момент я думала, что это какая-то сплетня, вброс. Позвонила, и она сказала: «Да, Лисичка, так и есть. Ты знаешь, всему свое время…».Винер пояснила, что продолжит курировать гимнастику. По словам Утяшевой, 76-летняя Винер скрывает душевную боль:
«Потому что человек все пропускал через сердце. Я помню, как она изрыдалась со мной. И как много она переживала за каждого! Это ведь спорт больших достижений. Ты уже идешь вместе, рука об руку, как с партнером, со своей гимнасткой. Я думаю, ее сердце истерзано…».Решение об отставке Винер приняла в феврале 2025 года после слияния федераций гимнастики под руководством Олега Белозерова.
