На российского рэпера Noize МС* завели уголовное дело об оправдании терроризма

14 сентября 2026, 11:31

Иван Алексеев* (Фото: Instagram** @noizemc)

В Москве возбудили уголовное дело против рэпера-иноагента Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*). Об этом сообщили в прокуратуре столицы.





Следствие установило: Алексеев* на концертах за границей публично оправдывал террористическую идеологию и выражал положительное отношение к террористической организации, которая запрещена и признана таковой на территории РФ.

«По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Ивана Алексеева* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.