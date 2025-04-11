На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Около 500 поклонников рэпера Паши Техника пришли на церемонию прощания в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Люди собрались возле Храма Петра и Павла в Лефортове за час до начала церемонии. Большая часть пришедших — молодые люди, многим нет и 18 лет.
Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит». Рэпер не скрывал, что страдает от наркотической зависимости. Он мечтал вылечиться и начать жить заново.
Известно также, что скандальный артист приезжал в детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещённых веществ, приводя в пример свой печальный опыт.
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«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит». Рэпер не скрывал, что страдает от наркотической зависимости. Он мечтал вылечиться и начать жить заново.
Известно также, что скандальный артист приезжал в детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещённых веществ, приводя в пример свой печальный опыт.
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Анастасия Чубина