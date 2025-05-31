«Потрясающие локации»: 15-летняя звезда Милана Хаметова показала свой многомиллионный отдых — фото

31 мая 2025, 07:51

Милана Хаметова поделилась кадрами своего недешового отдыха в лучшем отеле Египта

Милана Хаметова (Фото: Instagram* @milana_khametova)

Певица Милана Хаметова готовится к сольному концерту в Москве 1 июня, набираясь сил перед серьезным выступлением. Свой отдых она проводит в роскошном отеле Rixos в Шарм-эш-Шейхе. 15-летняя звезда веселится в компании друзей, тратя миллионы на виллу и завтраки у бассейна.





Юная блогерша и певица, чей доход уже превышает 50 миллионов рублей в год, выбрала для недельного релакса один из лучших отелей Египта. Стоимость виллы, которую выбрала себе Хаметова, может доходить до 300 тысяч рублей (в сутки).



В отеле Rixos Хаметова не первый раз. В прошлом году она уже отлично провела время в этом месте. Блогерша назвала атмосферу в Египте особой, с «потрясающими локациями».



Милана Хаметова (Фото: Instagram* @milana_khametova)

Милана открыто делится с подписчиками кадрами своего отдыха. Она показала самые различные виды. То юная звезда наслаждается изысканной едой в прохладном бассейне, то гуляет по ночному городу с подругами, а то и вовсе загорает под палящим солнцем, весело улыбаясь.



Фанаты на ее новые посты реагируют крайне позитивно, желая блогерше максимально насладиться поездкой и вобрать в себя максимум позитивной энергии.



Милана Хаметова (Фото: Instagram* @milana_khametova)

Конечно, про упражнения и физическую нагрузку молодая звезда не забывала — она также выложила фотографии с походов на теннисный корт. Милана призналась, что ни разу раньше не играла в этот вид спорта.





«Вчера весь вечер провели на теннисном корте. Я впервые пробовала играть в теннис! Теперь у меня новое увлечение: осталось найти время и тренера», — поделилась она.