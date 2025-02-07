Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)
Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.
Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.
«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.
Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.
Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.
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