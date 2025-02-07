Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)
7 февраля Павлу Бессонову исполняется 34 года. В детстве Павел Бессонов сталкивался с травлей из-за лишнего веса, но со временем именно его комплекция помогла ему получить роль добродушного кадета Перепечко. С тех пор многое изменилось: актер давно оставил этот образ в прошлом и сильно изменился внешне. О его болезни и причинах развода расскажет «Радио 1».
От «Ералаша» до «Кадетства»
В отличие от своего экранного героя, деревенского парня Степана Перепечко, Павел Бессонов родился в Москве в семье повара. Его жизнь изменила случайность: увидев по телевизору объявление о наборе в актерскую школу, он загорелся идеей туда поступить. Уже через год фотографии мальчика попали в картотеку «Мосфильма», а в начале 2000-х он начал сниматься в «Ералаше».
В детском тележурнале Паша появился в эпизодах «Добро пожаловать!», «Сыщик» и «А где Вася?», а затем получил небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Последний проект снимал Сергей Арланов, и именно сотрудничество с ним открыло Бессонову дорогу к популярности — он сыграл кадета Перепечко в «Кадетстве».
Трудности на съёмках и проблемы с учебой
В 2006 году Павел Бессонов стал кумиром подростков, блестяще воплощая образ наивного деревенского парня. Однако на съемках ему приходилось сталкиваться с трудностями. Например, ради одной сцены в «Кадетстве» он съел несколько плиток шоколада за 12 дублей, хотя терпеть его не мог.
К тому же звукорежиссеры сначала критиковали артиста за невнятную дикцию — половину слов он попросту «проглатывал».
Павел Бессонов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)
Из-за плотного съемочного графика Бессонов практически не успевал учиться и виделся с друзьями крайне редко.
«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказал артист.
Во втором сезоне «Кадетства» герой Перепечко оказывался между двух огней — Вероникой и Анжелой. В это же время и у самого актера появилась возлюбленная, ради которой он регулярно ездил в Новгород. Однако личная жизнь оставалась тайной: Бессонов так и не раскрыл имени девушки, а их роман быстро сошел на нет.
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Пока персонаж Павла перекочевал в продолжение истории — сериал «Кремлевские курсанты», сам актер уже уставал от однообразного образа.
«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — поделился Бессонов.
Он попробовал себя в других проектах: сыграл Мишу Белянина в «Универе. Новой общаге», появился в «Диком», «Степных волках», комедии «Домоправитель» и драме «Экспириенс». Однако после небольшой роли в детективе «Отдел» Бессонов неожиданно пропал с экранов почти на девять лет.
Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)
Болезненный развод
После разрыва с загадочной возлюбленной из Новгорода о личной жизни Павла Бессонова долгое время не было известно ничего. По совету родителей он поступил в Академию труда и социальных отношений, чтобы получить практичную профессию. А летом 2010 года отправился отдыхать на Черное море, где встретил рыжеволосую модель Зинаиду Мартынову.
Чтобы добиться ее расположения, Павлу пришлось приложить усилия: сначала раздобыть номер телефона, а затем уговорить ее на первое свидание. Их романтическая история привела к свадьбе в 2013 году, а сам Бессонов в это время пытался найти себя вне образа Перепечко.
«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал Бессонов в 2016-м.
Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)
Супруги мечтали о детях, но их надежды не оправдались, а уже в 2015 году брак неожиданно рухнул.
«Мы никогда не ругались. И тут в один момент поругались очень сильно. Причем на фоне ревности — так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — рассказал актер в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Однажды, после ссоры, Павел переночевал у родителей, а утром вернулся домой, чтобы помириться. Однако Зинаида не поверила в искренность его слов и отказалась возобновлять отношения. Было ли это следствием накопившихся проблем или угасания чувств, актер так и не понял.
Бывшая жена быстро исчезла из его жизни, сменив не только фамилию, но и имя. Развод дался Бессонову тяжело: сначала он начал выпивать, а затем и вовсе потерял аппетит.
«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался актер.
Как сейчас живет Павел Бессонов
Развод стал для Бессонова серьезным испытанием, оставившим глубокий след. Потеря аппетита привела к резкому снижению веса — актер сбросил 40 килограммов, но даже после этого его чувство голода так и не восстановилось полностью.
«У меня булимия была, проявилась на тот момент. Я ел, но все обратно. Со временем я от этого избавился. К психологу обращался по своим проблемам», — рассказал Павел.
Первым шагом к выходу из депрессии стало предложение отца отправиться в Испанию, чтобы сменить обстановку и отвлечься.
«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь там навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Вот в этом бы хотелось состояться, очень много идей интересных, в том числе и серьезных. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.
Павел Бессонов и Александр Головин (фото: instagram* / @bessonovpavell)
Несмотря на годы, прошедшие после «Кадетства», Бессонов так и не попробовал себя в режиссуре или сценарном деле, а возвращаться к прежнему весу не спешил.
Спустя долгий перерыв в кино он вновь появился на экране — 1 февраля 2024 года состоялась премьера фильма «Брат 3». Проект не связан с картинами Алексея Балабанова, хотя его сюжет также посвящен криминальному миру.
Однако в последние годы кино перестало быть для Бессонова главным приоритетом. Он активно занимается общественной деятельностью: стал муниципальным депутатом 2-го округа, работая над улучшением жизни в поселении Кокошкино, а в 2023 году был назначен заместителем председателя МО ДОСААФ — организации, содействующей армии, авиации и флоту России.
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*запрещён в РФ
Дайана Хусинова