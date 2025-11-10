«Почему я не такая?»: Коллеги рассказали о душевных муках Людмилы Гурченко

10 ноября 2025, 18:03

Коллеги рассказали о ранимой стороне Людмилы Гурченко в преддверии её юбилея

Людмила Гурченко (Фото: кадр из фильма «Вокзал для двоих»)

Коллеги Людмилы Гурченко поделились воспоминаниями об артистке перед её 90-летием. В шоу «Пусть говорят» режиссёр Светлана Дружинина и актёр Александр Михайлов рассказали, как звезда заплакала из-за поклонницы.





Дружинина отметила, что Гурченко была ранимой, хотя многие считали её сильной женщиной. Режиссёр вспомнила, как в юности актриса с тоской смотрела на других девушек и говорила: «Девки, почему же я не такая?».



Михайлов добавил, что на площадке Гурченко полностью отдавалась работе, а в жизни её легко всё ранило. Однажды поклонница заметила у актрисы много морщин. Гурченко попросила её уйти, а затем горько расплакалась.

«Как я ненавижу этих… Им важно, сколько у меня морщин», — привёл актёр слова артистки.