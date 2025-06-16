16 июня 2025, 18:12

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*@ ngbabkina) и Надежда Кадышева (Фото: Instagram*@ kadyshevanadezda)

Говоря о русской народной песне, представитель любого возраста укажет на двух титанов отечественной сцены: Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину. Уже второй десяток лет в СМИ активно обсуждают конфликт двух певиц, да настолько ожесточенный, что доходило до драки баяном. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание С чего все началось Новый виток конфликта Точка в противостоянии поставлена



С чего все началось

«Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом», — высказывалась на пресс-конференции Бабкина.



«Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже? Мне? Это смешно! Да, и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами», — комментировала тогда сложившуюся ситуацию Кадышева.

Новый виток конфликта

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*@ kadyshevanadezda)



«Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Ну как дралась — вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать»

«Если играешь живую музыку, умей держать удар, а если ты фонограмное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься!»

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Точка в противостоянии поставлена

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*@ ngbabkina)



«Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу», — заявила Бабкина в интервью.

«Ну нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — делилась певица.