«Баяном по сусалам»: Вражда Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной обернулась неожиданной развязкой
Говоря о русской народной песне, представитель любого возраста укажет на двух титанов отечественной сцены: Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину. Уже второй десяток лет в СМИ активно обсуждают конфликт двух певиц, да настолько ожесточенный, что доходило до драки баяном. Подробности читайте в материале «Радио 1».
С чего все началось
Конфликт между солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой и руководительницей ансамбля «Русская песня» Надеждой Бабкиной начался в феврале 2011 года во время гастролей Бабкиной в Приморье.
На встрече с журналистами Бабкина заявила, что является единственной, кто по-настоящему исполняет русские народные песни, а Кадышева, по ее словам, поет лишь авторские песни своего мужа Александра Костюка и то «в попсовом варианте». Кроме того, Бабкина раскритиковала сценические наряды Кадышевой, намекая на их чрезмерную яркость и отсутствие связи с народным стилем.
«Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом», — высказывалась на пресс-конференции Бабкина.
Супруг Кадышевой, Александр Костюк, отреагировал на выпады Бабкиной, назвав их «чем-то женским», но подчеркнул, что они с Надеждой Кадышевой «шикарно относятся к Надежде Бабкиной». Однако уже летом 2011 года скандал получил продолжение. Издание Life сообщило, что Бабкина отказалась участвовать в фестивале «Крым Мьюзик Фест», если там будет выступать Кадышева. Организаторы подтвердили этот факт, что добавило публичности противостоянию двух певиц.
«Я думала, все выпады Бабкиной в мой адрес несерьезны, а оказалось, что она не шутит. Кому она сделает хуже? Мне? Это смешно! Да, и мое участие в фестивале тоже под вопросом — скоро сын женится, и сейчас я с головой увлечена свадебными хлопотами», — комментировала тогда сложившуюся ситуацию Кадышева.
Скандал наделал много шума, столкнув фанатов исполнительниц народной песни лбами, однако к концу года страсти улеглись, и «Золотое кольцо» вместе с «Русской песней» приняли участие в эфире новогодней телепередачи.
Новый виток конфликта
В начале 2020 года экс-участник «Дома 2» Рустам Солнцев** в своих социальных сетях вновь поднял тему противостояния певиц-народниц, сославшись на доступ к мемуарам Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!», выдержкой из которых была цитата о драке с соперницей Бабкиной:
«Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Ну как дралась — вмазала пару раз этой крашенной... баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала угрожать»
Также звезда «Дома-2» приписал Кадышевой слова:
«Если играешь живую музыку, умей держать удар, а если ты фонограмное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься!»
Интернет буквально взорвался от нового витка конфликта народных исполнительниц. Однако вскоре стало ясно, что информация фейковая и Кадышева никаких мемуаров никогда не писала.
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Точка в противостоянии поставлена
В 2022 году Бабкина сумела покончить со слухами о вражде с Кадышевой. Конфликт между артистками, который активно раздували СМИ, на самом деле оказался сильно преувеличенным. Как выяснилось в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!», певицы не только не враждовали, но и все эти годы поддерживали нормальные отношения, а иногда даже выступали вместе. Бабкина откровенно заявила, что их якобы противостояние было выдумано прессой, а на деле между коллегами всегда сохранялось взаимное уважение.
«Это спровоцированная история на ровном месте. Я к Кадышевой прекрасно отношусь. Мало того, мы к ней ходили в театр не так давно. У нее своя дорога. У нее есть Сашка, который и музыку пишет, они двигаются, что-то делают. Я вообще туда не лезу и никогда не полезу», — заявила Бабкина в интервью.
Что касается критики стиля Кадышевой, которая когда-то прозвучала из уст Бабкиной, то сейчас она воспринимается с юмором. Ярким доказательством этого стала шутка на дне рождения Николая Баскова, где Бабкина намеренно повторила сценический образ Кадышевой, вызвав смех у гостей. Как подчеркнула артистка, сегодня она считает: главное — чтобы Кадышевой было комфортно в своём образе, а всё остальное не имеет значения.
«Ну нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — делилась певица.