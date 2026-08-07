«Опора появилась»: Дочь Успенской впервые рассказала о романе с 22-летним парнем
Татьяна Плаксина рассказала о знакомстве с 22-летним возлюбленным
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина на квартирнике в студии Sunny Art впервые рассказала об отношениях с 22-летним Артёмом Москвиным.
В беседе с Super 36-летняя художница сообщила, что встретила молодого человека благодаря бывшему коллеге.
«Он сидел на лавочке в один прекрасный вечер. И наш бывший сотрудник шёл мимо. И они начали беседовать, заговорили друг с другом», — пояснила Татьяна.Когда экс-сотрудник узнал, что Артём — искусствовед, он предложил познакомить его с художницей.
«Вот он пришёл в мой дом. Я почувствовала, что этот человек мне помогает, какая‑то опора появилась. С первого раза я это почувствовала. Даже в первый вечер, когда он ушёл, мне стало грустно», — призналась Плаксина.Художница подтвердила: между ними возникла любовь с первого взгляда.