Налоговая заблокировала счета компании российского рэпера Басты
Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). При этом у артиста обнаружилась задолженность в размере более 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Основное направление деятельности «Газгольдер-рекорда» – организация работы танцевальных площадок, дискотек и школ танцев. Баста владеет 50% фирмы, ещё 40% принадлежат его бывшему продюсеру Евгению Антимонию. Два решения о блокировке счетов вынесли в начале июля – причиной стало то, что компания не подала налоговую декларацию в установленный 20-дневный срок.
Помимо этого, сам Вакуленко имеет непогашенный долг перед Федеральной службой по интеллектуальным правам. В материале подчеркивается, что рэпер должен 54 тысячи рублей по «патентным и иным пошлинам».
Ранее Баста поделился размышлениями о кризисе среднего возраста и поиске себя в первом выпуске литературного подкаста «Книжный клуб "Малева"», который запустила его супруга Елена Вакуленко вместе с журналисткой Екатериной Минак. Подробности читайте здесь.
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