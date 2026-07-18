Налоговая заблокировала счета компании российского рэпера Басты

18 июля 2026, 04:30

Баста/Василий Вакуленко с женой (Фото: Instagram* @elena_vakulenkopinskaya)

Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). При этом у артиста обнаружилась задолженность в размере более 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.