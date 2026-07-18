Пожар в швейном цехе Серпухова полностью ликвидировали, есть пострадавшие

18 июля 2026, 03:41

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном Серпухове полностью потушили пожар в здании швейного цеха. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.





Возгорание произошло вечером 17 июля в нежилом строении на улице Полевой. На момент прибытия первого расчёта огнеборцев в помещении наблюдалось сильное задымление, пламя охватило около 1200 квадратных метров. К 22:26 по московскому времени пожарным удалось устранить открытое горение.



Полная ликвидация последствий завершилась в ночь на 18 июля. В тушении участвовали 35 человек и 12 единиц техники, из которых 18 сотрудников и 6 машин задействовали со стороны МЧС. В результате инцидента есть пострадавшие, однако подробности о них в материале не приводятся.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Лениногорске 53-летняя местная жительница получила тяжёлые ожоги половины тела во время приготовления мяса с коньяком. Специалисты лечили пациентку полтора месяца.