«Просто позвони!»: Погребняк бросила вызов Гузеевой в защиту Кудрявцевой

09 октября 2025, 19:27

Мария Погребняк прокомментировала конфликт Гузеевой и Кудрявцевой

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк высказалась о конфликте между Ларисой Гузеевой и Лерой Кудрявцевой. Многодетная мама осудила ведущую шоу «Давай поженимся?» за то, что та вынесла личные разборки на публику. Мария написала в своём Telegram-канале, что хочет поддержать Кудрявцеву.





Погребняк предположила, что Лера не полностью контролирует содержание программы, так как не является продюсером или редактором. Блогер допустила, что Кудрявцеву могла ввести в заблуждение съёмочная группа.



Мария отметила, что Кудрявцева в эфире назвала Гузееву своей подругой и сказала слова в поддержку актрисы.

«Лариса почему-то проигнорировала эту поддержку и решила вынести разборки на публику. Не понимаю, зачем?» — задалась вопросом девушка.

