«Просто позвони!»: Погребняк бросила вызов Гузеевой в защиту Кудрявцевой
Мария Погребняк прокомментировала конфликт Гузеевой и Кудрявцевой
Блогер Мария Погребняк высказалась о конфликте между Ларисой Гузеевой и Лерой Кудрявцевой. Многодетная мама осудила ведущую шоу «Давай поженимся?» за то, что та вынесла личные разборки на публику. Мария написала в своём Telegram-канале, что хочет поддержать Кудрявцеву.
Погребняк предположила, что Лера не полностью контролирует содержание программы, так как не является продюсером или редактором. Блогер допустила, что Кудрявцеву могла ввести в заблуждение съёмочная группа.
Мария отметила, что Кудрявцева в эфире назвала Гузееву своей подругой и сказала слова в поддержку актрисы.
«Лариса почему-то проигнорировала эту поддержку и решила вынести разборки на публику. Не понимаю, зачем?» — задалась вопросом девушка.Блогер посоветовала Гузеевой лично звонить подруге для выяснения обстоятельств, а не начинать публичную битву. Погребняк завершила пост словами поддержки в адрес Кудрявцевой. Причиной конфликта телеведущих стала программа Кудрявцевой о балийском мошенничестве.