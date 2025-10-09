«Это всё неправда»: Отец Джигана опроверг слухи о разводе сына

09 октября 2025, 18:36

Отец Джигана опроверг развод сына с Оксаной Самойловой

Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

9 октября появилась информация о том, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн). Однако родственники артистов не подтверждают факт расставания. Подробности сообщает «СтарХит».





Представители журнала обратились к отцу Джигана за комментарием. Однако мужчина ограничился краткой репликой.

«Это всё неправда», — ответил он.

«Я не знаю. Не знаю, что у них там происходит», — повторял он в телефонном разговоре с изданием.