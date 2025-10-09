Достижения.рф

«Это всё неправда»: Отец Джигана опроверг слухи о разводе сына

Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

9 октября появилась информация о том, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн). Однако родственники артистов не подтверждают факт расставания. Подробности сообщает «СтарХит».



Представители журнала обратились к отцу Джигана за комментарием. Однако мужчина ограничился краткой репликой.

«Это всё неправда», — ответил он.
Брат Оксаны Самойловой, Евгений, сообщил, что не в курсе событий в семье сестры.
«Я не знаю. Не знаю, что у них там происходит», — повторял он в телефонном разговоре с изданием.
Иск уже официально зарегистрировали в реестре московских судов. Тем не менее некоторые поклонники сомневаются, что пара действительно решила разойтись. Недавно Джиган анонсировал скорый выход новой песни, поэтому шумиха вокруг брака может оказаться способом привлечь внимание к творчеству артистов.

Ольга Щелокова

