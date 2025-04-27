Поселившаяся в монастыре Екатерина Васильева не хочет возвращаться к прежней жизни

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)
Актриса Екатерина Васильева поселилась в монастыре, когда началась пандемия коронавируса. В программе «МАЛАХОВ» звезда советского кинематографа объявила, что ничего не хочет менять в своей жизни.
Васильева отказалась от денег, славы и обожаемой работы. Артистка больше не хочет сниматься в кино. Со слов Екатерины, она больше никогда не будет трудиться в этой области.
Помимо актерской карьеры, звезда фильма «Бумбараш» отказалась от вредных привычек и дальних странствий. Екатерина 50 лет водила машину, однако сейчас поняла, что больше никогда не сядет за руль.
Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
«Никогда к этому не вернусь. Нет-нет! Играть нельзя, вообще играть нельзя. Вы меня простите, господа артисты, лучше по домам разойтись. Это очень вредно для души. Если, конечно, мы думаем о душе, если веруемся», — обратила внимание Васильева.
Помимо актерской карьеры, звезда фильма «Бумбараш» отказалась от вредных привычек и дальних странствий. Екатерина 50 лет водила машину, однако сейчас поняла, что больше никогда не сядет за руль.
Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
Ольга Енгалычева