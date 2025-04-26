Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»

Фото: iStock/Berezko
Совсем недавно зрители могли наблюдать за тем, как проходит финал 13 сезона шоу «Голос». Последний выпуск был с участием восьми артистов от четырех наставников. В списке лучших оказались Дзамболат Дулаев, Енатан Тащан, Валерий Рагулин, Илья Алтухов, Валентина Яньшина, Наталья Сергиенко, Давид Саникидзе и Матвей Козин.
Команду Антона Беляева представили Дулаев и Тащан, а от Басты выступили Рагулин и Алтухов. Под наставничеством Полины Гагариной находились Яньшина и Сергиенко, а под Хиблы Герзмавы — Саникидзе и Козин. Как пишет Starhit, каждый претендент на победу участвовал в традиционных «слепых прослушиваниях» и тренировался под руководством наставников. Победителя сезона выбрали зрители посредством голосования.
Последний выпуск состоял из двух частей. В первой участники сражались друг с другом за право дойти до финального голосования. По итогу, четверка сильнейших состояла из Ильи Алтухова, Валентины Яньшиной, Давида Саникидзе и Дзамболата Дулаева. Каждый исполнил последнюю песню и ждал итогового результата.
По мнению зрителей, победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе с 37,9% голосов. Его ближайшим преследователем стал Дзамболат Дулаев, который собрал 29,2%. Далее шел Илья Алтухов с 17,5%, и последней оказалась Валентина Яньшина с 15,3% голосов.
Читайте также:
Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
https://radio1.ru/news/shou-biznes/v-peterburge-u-filippa-kirkorova-zagorelsya-rukav-kurtki-vo-vremya-kontserta/
Последний выпуск состоял из двух частей. В первой участники сражались друг с другом за право дойти до финального голосования. По итогу, четверка сильнейших состояла из Ильи Алтухова, Валентины Яньшиной, Давида Саникидзе и Дзамболата Дулаева. Каждый исполнил последнюю песню и ждал итогового результата.
По мнению зрителей, победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе с 37,9% голосов. Его ближайшим преследователем стал Дзамболат Дулаев, который собрал 29,2%. Далее шел Илья Алтухов с 17,5%, и последней оказалась Валентина Яньшина с 15,3% голосов.
Читайте также:
Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
Иван Мусатов