Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»

Совсем недавно зрители могли наблюдать за тем, как проходит финал 13 сезона шоу «Голос». Последний выпуск был с участием восьми артистов от четырех наставников. В списке лучших оказались Дзамболат Дулаев, Енатан Тащан, Валерий Рагулин, Илья Алтухов, Валентина Яньшина, Наталья Сергиенко, Давид Саникидзе и Матвей Козин.