«У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают?»: Ксения Собчак раскритиковала публику из-за хейта Авербуха

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
Скандальное интервью Ильи Авербуха Ксении Собчак вызвало шквал обсуждений общественности. Фигурист на протяжении всего разговора с журналисткой мило высказывался о жене Лизе Арзамасовой. Даже хорошие слова о супруге не стали поводом, чтобы не критиковать спортсмена.
Поводом для скандала стал рассказ Ильи о знакомстве с актрисой. Лиза решила попробовать себя в фигурном катании, где ее наставником и был Авербух.
Как пишет Starhit, на фоне истории Ксения обратила внимание на то, что тогда Лизе было всего 15 лет и по сути она являлась ребенком.
Эти слова и стали поводом для хейта спортсмена. Общественность резко отреагировала на такие слова. Дошло до того, что сама Ксения заступилась за фигуриста.
Оставшееся интервью Авербух мило отзывался о Лизе и всем своим видом показывал, что ее любит. Илья признался, что в браке с Арзамасовой он счастлив. При этом ранее фигурист отмечал, что не решился бы создавать семью, если бы не встретил актрису.
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«Лиза пришла абсолютно юная, трепетная. Я сказал: „Что мы будем делать с этим ребенком? Как это будет происходить?“ Но она была настроена кататься. Попробовали в паре с Максимом Стависким, начали выбирать темы более деликатные. И Лиза блестяще себя проявила. Но сказать, была ли любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная», — рассказал Илья в интервью Собчак.
Как пишет Starhit, на фоне истории Ксения обратила внимание на то, что тогда Лизе было всего 15 лет и по сути она являлась ребенком.
«Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было», — ответил Авербух.
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Эти слова и стали поводом для хейта спортсмена. Общественность резко отреагировала на такие слова. Дошло до того, что сама Ксения заступилась за фигуриста.
«Друзья, а что за лицемерие и „кипиш вокруг ничего“? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?» — ответила хейтерам Собчак.
Оставшееся интервью Авербух мило отзывался о Лизе и всем своим видом показывал, что ее любит. Илья признался, что в браке с Арзамасовой он счастлив. При этом ранее фигурист отмечал, что не решился бы создавать семью, если бы не встретил актрису.
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Иван Мусатов