«Еще один танцор растет!»: Лиза Арзамасова впервые после скандала с Авербухом показала дочку — фото

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)
Звезда «Папиных дочек» показала, как малышка, держась за опору, ритмично двигается, демонстрируя чувство ритма.
«Папина доча! Ещё один танцор растёт в семье! Скоро вчетвером будем зажигать» — весело подписала клип актриса.Недавний скандал, вызванный неудачной фразой Авербуха в интервью Ксении Собчак о 15-летней Лизе как «женщине, у которой уже все было», не омрачил их семейную идиллию.
Илья принес извинения, пояснив, что его слова неверно истолковали, а Арзамасова поддержала мужа, публично выражая любовь. Хотя некоторые люди теперь более негативно смотрят на их ситуацию, большинство все же согласно, что Авербух лишь неудачно выразился.
Также недавно Елизавета опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.
Читайте также:
«Подходит и целует взасос»: Иосиф Пригожин поразил признанием в «измене» на глазах у Валерии
У Артема Ткаченко будет четвертый ребенок: Жена актера Екатерина Стеблина рассекретила беременность
«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой
*Запрещенная в России экстремистская организация