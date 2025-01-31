«Нашли тело мамы, о папе ничего неизвестно»: сын Шишковой и Наумова о трагедии

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Сын фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова Максим находится на месте трагедии. Об этом журналистов проинформировала мама Наумова. Ее слова приводит Starhit.
«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждем», — сказала мать фигуриста.
Уточняется, что Максим полетел другим рейсом, сейчас у него шоковое состояние. Молодой человек в ожидании любых деталей произошедшего.
Перед этим стало известно, кем мог быть один из пилотов упавшего в Вашингтоне вертолета. Информация появилась в одной из анонимных социальных сетей.
Столкновение вертолета и самолета в США случилось накануне, 30 января. Сейчас экстренные службы продолжают поиск тел погибших.
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Никита Кротов