«Натворил мужик делов под старость лет»: чем Константин Меладзе шокировал поклонников в день своего 62-летия

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Вчера, 11 мая, известный композитор Константин Меладзе отметил свой 62-й день рождения. Про женщин Константина и о том, чем оказались раздосадованы его поклонники, расскажет «Радио 1».
Хладнокровный стратег шоу-бизнесаИз воспоминаний участниц коллективов, созданных композитором, складывается образ Константина Шотаевича как талантливого, но расчетливого человека, способного без особых эмоций двигать людей на карьерной доске, как шахматные фигуры. Внешне он производил совсем иное впечатление: высокий, слегка сутулый, в молодости — застенчивый и заикающийся парень.
Рухнувшая семьяС первой женой Яной Сумм Константин прожил более двух десятилетий. Несмотря на слухи о романах с певицами вроде Евы Бушминой и Полины Гагариной, тогда всё ограничивалось лишь пересудами. Яна не подозревала супруга в изменах и сознательно отказывалась контролировать его жизнь. Но в итоге ей пришлось столкнуться с фактом: роман с Верой Брежневой разрушил их брак.
«Меня возмущает, когда человек творит откровенную подлость и при этом изображает невинность, прикрываясь словами о любви», — вспоминала позже Яна. — «Десять лет меня обманывали, уверяя, что их связывают только дружба и работа».
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История с Верой БрежневойОтношения Меладзе и Брежневой завязались ещё до её брака с бизнесменом Михаилом Киперманом, который позднее оказался в розыске за финансовые махинации. После событий февраля 2022 года Меладзе фактически свернул свою многолетнюю деятельность в музыкальной индустрии. Он без лишних заявлений переехал в Италию, где заранее обустроил себе жизнь. В апреле 2022-го было официально ликвидировано ООО «Группа «ВИА Гра».
В отличие от сдержанного мужа, Вера Брежнева активно высказывалась на политические темы, что, по слухам, и стало последней каплей в их отношениях.
Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)
Одиночество и намёки на новый романОсенью 2023 года Константин Меладзе выпустил песню «Почему я?» в исполнении Софии Тарасовой. В тексте явно прослеживались мотивы одиночества и потери, что сразу вызвало новые слухи о его личной жизни и о возможных отношениях с молодой певицей. Хотя сам композитор не склонен к публичным откровениям, накануне его дня рождения в Сети появилось множество публикаций: архивные фото, поздравления, воспоминания о его творческом пути.
Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)
Комментарии пользователей в соцсетях полны лёгкой ностальгии и сожаления:
«Ну и натворил мужик делов под старость лет. Жил бы с женой и тремя детьми, и жил бы. Проблем наверное не хватало в жизни. Зачем менять такую женщину, как Сумм на всяких девиц временных»; «Остался Костя сам при себе, была семья, да потянуло на подвиги»; «Глупец! Такую женщину потерял Яну… Галушка и в подметки не годится… жаль, что поздно понял! В старости будет очень жалеть какую семью потерял и остался один».
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Дарья Филинова