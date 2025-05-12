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«Натворил мужик делов под старость лет»: чем Константин Меладзе шокировал поклонников в день своего 62-летия

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Вчера, 11 мая, известный композитор Константин Меладзе отметил свой 62-й день рождения. Про женщин Константина и о том, чем оказались раздосадованы его поклонники, расскажет «Радио 1».

Хладнокровный стратег шоу-бизнеса

Из воспоминаний участниц коллективов, созданных композитором, складывается образ Константина Шотаевича как талантливого, но расчетливого человека, способного без особых эмоций двигать людей на карьерной доске, как шахматные фигуры. Внешне он производил совсем иное впечатление: высокий, слегка сутулый, в молодости — застенчивый и заикающийся парень.

Рухнувшая семья

С первой женой Яной Сумм Константин прожил более двух десятилетий. Несмотря на слухи о романах с певицами вроде Евы Бушминой и Полины Гагариной, тогда всё ограничивалось лишь пересудами. Яна не подозревала супруга в изменах и сознательно отказывалась контролировать его жизнь. Но в итоге ей пришлось столкнуться с фактом: роман с Верой Брежневой разрушил их брак.

«Меня возмущает, когда человек творит откровенную подлость и при этом изображает невинность, прикрываясь словами о любви», — вспоминала позже Яна. — «Десять лет меня обманывали, уверяя, что их связывают только дружба и работа».

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История с Верой Брежневой

Отношения Меладзе и Брежневой завязались ещё до её брака с бизнесменом Михаилом Киперманом, который позднее оказался в розыске за финансовые махинации. После событий февраля 2022 года Меладзе фактически свернул свою многолетнюю деятельность в музыкальной индустрии. Он без лишних заявлений переехал в Италию, где заранее обустроил себе жизнь. В апреле 2022-го было официально ликвидировано ООО «Группа «ВИА Гра».

В отличие от сдержанного мужа, Вера Брежнева активно высказывалась на политические темы, что, по слухам, и стало последней каплей в их отношениях.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

Одиночество и намёки на новый роман

Осенью 2023 года Константин Меладзе выпустил песню «Почему я?» в исполнении Софии Тарасовой. В тексте явно прослеживались мотивы одиночества и потери, что сразу вызвало новые слухи о его личной жизни и о возможных отношениях с молодой певицей. Хотя сам композитор не склонен к публичным откровениям, накануне его дня рождения в Сети появилось множество публикаций: архивные фото, поздравления, воспоминания о его творческом пути.

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Комментарии пользователей в соцсетях полны лёгкой ностальгии и сожаления:

«Ну и натворил мужик делов под старость лет. Жил бы с женой и тремя детьми, и жил бы. Проблем наверное не хватало в жизни. Зачем менять такую женщину, как Сумм на всяких девиц временных»; «Остался Костя сам при себе, была семья, да потянуло на подвиги»; «Глупец! Такую женщину потерял Яну… Галушка и в подметки не годится… жаль, что поздно понял! В старости будет очень жалеть какую семью потерял и остался один».

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«Можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно»: похудевший комик Александр Морозов рассказал об интимных проблемах
Похудевший комик Александр Морозов заявил, что у него низкий тестостерон
12 мая 2025, 14:11

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Комик Александр Морозов признался, что у него наблюдаются сбои в гормональной системе. Он подчеркнул, что ему тяжело наладить личную жизнь.
Долгое время юморист страдал от зависимостей и лишнего веса, но смог измениться. Александр сбросил 60 килограммов, научился держать себя в руках.

Морозов поделился, что у него появились проблемы в личной жизни. Александра привлекают молодые женщины, у него есть определенные требования к возлюбленным.

«Когда вокруг алкоголь и все остальное, у тебя и женщин больше, и товарищи всегда какие-то. Теперь этого стало сильно меньше. Просто когда ты пьяный, тебе все красивым кажется. Сейчас я очень капризный стал, избирательный», — откровенничал комик в беседе с врачом-наркологом Василием Шуровым на его канале в VK.

Морозов объяснил, что подобный образ жизни отразился на его мужском здоровье.

«Очень низкий тестостерон, очень низкий, его нету практически. Отсюда и не возникает желания», — уточнил Александр.

Вместе с тем юморист не скрывает: ему нравится флиртовать с дамами и очаровывать их. Однако в настоящее время все происходит совсем не так, как раньше.

«Я же вроде как ходок. Мозг-то помнит. Ты понимаешь, что женщину можешь соблазнить, а что с ней дальше делать — непонятно. Ты пытаешься с этим что-то делать, таблетки там, но ничего не получается», — добавил экс-участник программы «Кривое зеркало».

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#алкоголь
#отношения
#здоровье
#женщины
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Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
12 мая 2025, 14:03

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте обратилась к Алле Пугачёвой в День матери. Пост с поздравлением певица опубликовала в своём личном блоге.
Артистка поделилась с поклонниками архивным снимком с известной мамой и обратилась к ней, подписав пост: «С Днем Матери». Также Орбакайте добавила эмоджи сердечка и букета тюльпанов.

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Напомним, что недавно Орбакайте попала в непростую ситуацию – власти Латвии запретили артистке въезд в страну. Из-за этого у певицы отменился концерт, назначенный на июнь. Также известно, что у Кристины в стране имеется недвижимость, якобы подаренная Борисом Моисеевым. Теперь элитную квартиру в Юрмале могут конфисковать.

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#алла пугачёва
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Способность «прокормить» и квартира в Алма-Ате: новые требования Веры Брежневой к мужчинам и поиск покровителя в Узбекистане
12 мая 2025, 13:58

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

После громкого развода с Константином Меладзе имя Веры Брежневой снова не сходит с первых полос таблоидов. Расставание с продюсером стало не только эмоциональным испытанием, но и толчком для певицы к новым амбициозным целям. Подробнее о жизни певицы в материале «Радио 1».
По всей видимости, Брежнева намерена не просто устроить личную жизнь, а найти спутника, который станет для нее не только опорой, но и финансовым гарантом прежнего уровня комфорта. Требования артистки впечатляют: стабильное материальное положение, наличие недвижимости и готовность обеспечивать роскошный образ жизни.

Певица не скрывает своих намерений даже на публике. Так, во время недавнего концерта в Казахстане, приняв предложение руки и сердца прямо со сцены, она первым делом поинтересовалась у поклонника: есть ли у него квартира и бизнес в Алма-Ате, и сможет ли он ее «прокормить». Подобный инцидент случился и ранее в Узбекистане, где артистка буквально объявила кастинг на потенциального мужа. Эти эпизоды вызывают у публики противоречивые эмоции: одни видят в поведении Брежневой проявление отчаяния, другие — расчетливость и стратегический подход к выбору партнера.

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)

С каждым подобным эпизодом становится очевидно: Вера не собирается останавливаться и продолжает активно строить планы на обеспеченное будущее, где романтика — лишь приятное дополнение к материальной стабильности.

Личная жизнь на фоне карьеры


Карьерный путь Брежневой всегда сопровождался яркими романами. Известно, что музыкальная карьера певицы во многом строилась на сочетании эффектной внешности и поддержки состоятельных мужчин. Вера долгое время была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который не жалел средств на продвижение супруги. Однако приоритеты певицы были сосредоточены больше на карьере, чем на семье. Частые гастроли и напряженный график приводили к конфликтам и в итоге стали одной из причин развода.

После расставания с Киперманом Брежнева закрутила роман с Константином Меладзе, тогда еще женатым. Их отношения долго оставались в тени, но в 2013 году композитор развелся и официально связал свою жизнь с Верой. Однако и этот союз не выдержал испытания временем.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

Слухи о прошлом и новые скандалы


Имя Брежневой не раз становилось объектом скандальных разоблачений. Так, телеведущая Виктория Боня утверждала, что Вера ранее предлагала платные встречи за баснословные суммы. Позже появились слухи о якобы непростом прошлом певицы в родном Каменском. Эти откровения вызвали бурю обсуждений и серьезный удар по репутации артистки.

В браке с Меладзе певица на время отступила от провокационного имиджа, однако после развода вновь вернулась к активному поиску состоятельных ухажеров.

Громкие романы, обвинения в нанесении телесных повреждений и неизлечимая болезнь певицы: ​Виктории Дайнеко — 38 лет
Громкие романы, обвинения в нанесении телесных повреждений и неизлечимая болезнь певицы: ​Виктории Дайнеко — 38 лет

Новые романы и поиски принца


После разрыва с Меладзе Брежневой приписывали отношения с несколькими мужчинами. Среди возможных избранников назывались руководитель одного из французских банков Роман Бунич и 28-летний модель Иван Козак. Однако ни один из этих романов, судя по всему, не привел к серьезным отношениям.

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#эмоции
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«Артистичная малышка»: изменившаяся за границей дочь Лолиты позабавила поклонников матери
12 мая 2025, 13:47

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

На майские праздники певица Лолита Милявская улетела к дочери, которая живет с бабушкой в Болгарии. Артистка вышла на связь с фолловерами и призналась, что они с Евой чудесно проводят время вместе.
Дочь исполнительницы хита «На Титанике» любит петь. Но Еве по душе не классика или поп-музыка, а шансон. Видео с исполнением одной из композиций Милявская записала на камеру. Ева восхитила свою знаменитую маму и пользователей Сети.

«Лолита, вам обязательно нужно спеть вместе! Доча такая манерная, особенная, очень приятно ее слушать!», «Ева такая позитивная и юморная», «Как она кайфует, когда поет», «Репертуар что надо», «У нее отличное чувство юмора. Вся в маму», «Умничка! Легкая, добрая, искренняя», «Артистичная малышка», — обратили внимание подписчики артистки.

Напомним, после «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности. В апреле состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде.

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#певица
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#болгария
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«Нужно покаяться на всю страну»: Бородин возмутился участием Арбениной в патриотическом спектакле Михалкова
Виталий Бородин призвал «покаяться» зарабатывающую в Россию Диану Арбенину
12 мая 2025, 13:36

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о сообщениях о возвращении Дианы Арбениной в Россию после «отмены». В своём Telegram-канале он возмутился, что не поддерживающая Россию певица выступила в театре Никиты Михалкова в Москве, и привал её «покаяться» перед россиянами.
Недавно сообщалось, что 9 мая в столичном театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» покажут патриотический спектакль «Минуту назад», сценарий которого основан на произведениях советских поэтов-фронтовиков. Одну из ролей в нём сыграет Диана Арбенина, приглашение которой Михалков назвал «абсолютно правильным». Также режиссёр назвал певицу «хорошей драматической актрисой».

Новость об участии Арбениной в спектакле, посвящённом Великой Отечественной войне, возмутила Бородина, который заявил, что певица должна «покаяться» перед народом, прежде чем выходить на российскую сцену.

«Честно, для меня непонятна позиция Никиты Сергеевича. А вот позиция Арбениной – ясная и чёткая. <…> Может быть, сначала нужно, чтобы она покаялась на всю страну, а потом будем её обелять?», – написал политик.
Напомним, что солистка группы «Ночные снайперы» неоднократно попадала в скандалы, связанные с её позицией относительно СВО и России в целом. Арбенина не поддержала страну в тяжёлое время, но продолжила планировать концерты на Родине. В последние несколько лет было отменено множество концертов певицы после возмущения публики и общественников. А Виталий Бородин ещё в 2023 году призывал запретить артистке зарабатывать в России.

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