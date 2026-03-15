«Родим еще парочку»: Лепс рассказал о планах снова завести детей после расставания с возлюбленной

15 марта 2026, 06:23

Певец Григорий Лепс рассказал о мечте стать отцом еще нескольких детей

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

Певец Григорий Лепс признался, что снова мечтает стать отцом. При этом он надеется, что у него в будущем будет не один ребенок, а даже несколько. Об этом народный артист России рассказал в интервью РИА Новости.





Напомним, что в начале марта звезда рассказал о завершении романа с Авророй Кибой. Пара была вместе с 2024 года и планировала пожениться, но ничего не вышло. Комментируя ситуацию, Лепс заявил, что это не он потерял возлюбленную, а она — его.





Григорий Лепс отреагировал на слова матери Авроры Кибы, назвавшей его «старым»

«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — сказал он.