«Родим еще парочку»: Лепс рассказал о планах снова завести детей после расставания с возлюбленной
Певец Григорий Лепс признался, что снова мечтает стать отцом. При этом он надеется, что у него в будущем будет не один ребенок, а даже несколько. Об этом народный артист России рассказал в интервью РИА Новости.
Напомним, что в начале марта звезда рассказал о завершении романа с Авророй Кибой. Пара была вместе с 2024 года и планировала пожениться, но ничего не вышло. Комментируя ситуацию, Лепс заявил, что это не он потерял возлюбленную, а она — его.
В начале 2026 года артист говорил, что теперь собирается думать исключительно о деньгах и о собственном благосостоянии, которое намерен увеличить. При этом он не полностью утратил свой романтичный настрой, даже если новой дамы сердца у певца пока нет.
«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — сказал он.Блогерша Киба ранее подтвердила, что между ней и музыкантом действительно существовали чувства, хотя построить гармоничные отношения у пары не получилось. Разрыв девушку, видимо, не сильно опечалил, потому что вскоре после расставания она отправилась веселиться в Бразилию.