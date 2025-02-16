Назван обладатель премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана»

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)
Актер Киран Калкин взял премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана», а звезда «Аноры» Юрий Борисов ушел без победы. Об этом проинформировал Telegram-канал издания Super.
Перед этим стало известно, что Юрий Борисов появился на премии BAFTA вместе с актрисой Майки Мэдисон, а также с Марком Эйдельштейном.
Борисов был в полосатом костюме и белой рубашке, а Эйдельштейн предпочел черно-белый костюм и ботинки с высокой подошвой.
Стоит отметить, что у Борисова еще есть шанс получить «Оскар» за «Лучшую роль второго плана». Церемония вручения состоится 2 марта.
Ранее стало известно, что пушкиновед Галина Седова дала оценку игре Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».
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*Запрещен в РФ
Борисов был в полосатом костюме и белой рубашке, а Эйдельштейн предпочел черно-белый костюм и ботинки с высокой подошвой.
Стоит отметить, что у Борисова еще есть шанс получить «Оскар» за «Лучшую роль второго плана». Церемония вручения состоится 2 марта.
Ранее стало известно, что пушкиновед Галина Седова дала оценку игре Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов