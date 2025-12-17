Юрист ответил, в каком случае рэперу Гуфу не избежать тюрьмы за грабёж

17 декабря 2025, 19:43

Юрист Салкин: Гуфу может грозить два года общего режима по делу о грабеже

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) может грозить до двух лет колонии общего режима по делу о грабеже. Такую оценку ситуации дал юрист Михаил Салкин.





В беседе с «NEWS.ru» Салкин отметил, что суд может назначить условный срок, если обвиняемый возместит ущерб. Адвокат пояснил, что в случае доказанной вины действия могут квалифицировать как грабёж группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни.

«Итоговое наказание будет зависеть от роли каждого участника (кто применял насилие, кто похищал), степени насилия и последствий для потерпевшего, наличия смягчающих/отягчающих обстоятельств, возмещения ущерба и позиции потерпевшего», — высказался правозащитник.