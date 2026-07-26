Пугачёва и Галкин* появились на втором дне фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале
Алла Пугачёва и Максим Галкин* стали гостями второго дня музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале. Об этом стало известно из официального блога мероприятия в Instagram**.
Публика встретила появление супругов аплодисментами. Для выхода в свет Пугачёва выбрала чёрный ансамбль: атласную блузку и юбку ниже колен. Дополнили образ очки на цепочке и чёрная сумка, а волосы артистка собрала в хвост. Галкин* появился на второй день фестиваля в простом коричневом костюме.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в Юрмале с 2015 года по инициативе Лаймы Вайкуле. На его сцене ежегодно выступают как известные, так и начинающие исполнители. В Латвии это событие считают одним из главных музыкальных мероприятий летнего сезона.
Следует отметить, что певец Николай Трубач на мероприятии раскритиковал Вайкуле и саркастически отозвался о Пугачёвой.
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