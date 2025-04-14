«Не могу пройти мимо такого шедевра»: Софья Синицына отреагировала на хейт в соцсетях

Софья Синицына (Фото: Instagram*, @yasinitsyna)
Актриса Софья Синицына любит эпатировать общественность, публикуя откровенные снимки, делая громкие заявления и иронично отвечая в соцсетях на критику пользователей. Так, Софья часто делает селфи у зеркала и публикует эти фотографии в личном блоге. Некоторые не одобряют подобные снимки.
«Добрые люди мне сегодня написали комментарий, что кривляться в зеркало дешевит женщину. Не переживайте, бедной не останусь, ловите кривляния», — ответила на хейт пользователей Софья.После она написала, что с её самооценкой всё в порядке и ей нравится любоваться собой.
«<…> каждый раз, когда вижу себя в зеркале — не могу пройти мимо такого шедевра. И вам желаю такой самооценки», — написала актриса.Ранее Павел Табаков и Софья Синицына, расставшиеся незадолго до рождения дочери Мии, вместе посетили одно из столичных кафе. Актриса опубликовала кадр с четырёхлетней дочерью, занявшей стул с наброшенной на него мужской курткой.
Напомним, что Синицына и Табаков расстались из-за того, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.
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Анастасия Чубина