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Не навещали при жизни, но поспешили делить имущество: кто устроил войну за наследство Ирины Мирошниченко?

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Имя Ирины Мирошниченко навсегда останется в истории российского искусства. Её харизма, внешность и яркий драматический талант сделали её одной из самых узнаваемых актрис театра и кино. Подробнее о ее наследниках в материале «Радио 1».

Дележка имущества

Уход народной артистки стал шоком для поклонников и культурного сообщества. Но не успела страна оправиться от потери, как в СМИ начали появляться тревожные сообщения о событиях, происходящих в её московской квартире. Консьерж дома, где жила актриса, рассказала журналистам, что вскоре после похорон в жилье началась суета — родственники спешно разбирали имущество и выносили вещи.

Причина такой поспешности, вероятно, кроется в отсутствии прямых наследников. Завещание, которое позже было найдено, не содержало чётких указаний по распределению собственности, что только усугубило ситуацию. Соседи и знакомые актрисы вспоминают её как доброжелательного и интеллигентного человека. Никто не мог предположить, что после её ухода квартира превратится в предмет ожесточённого спора.

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Как стало известно позже, большая часть имущества, включая престижную квартиру в Москве, была передана племяннице актрисы. Именно она сопровождала Ирину Мирошниченко в последние годы и взяла на себя организацию похорон. Такое решение, очевидно, основывалось на близости и доверии, сложившихся между родственницами.

Пересмотр завещания

Однако другие члены семьи, включая двоюродную сестру, остались недовольны таким распределением и подали в суд с требованием пересмотра завещания. В их аргументах звучали претензии на равные права в наследовании. К спору подключились и коллеги актрисы по театру, выступившие с предложением передать сценические костюмы и памятные вещи в музей или театральный фонд. Они уверены, что культурное наследие Ирины Мирошниченко должно остаться в общественном доступе.

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кому досталось имущество Мирошниченко

Особый интерес вызывали личные предметы актрисы — антиквариат, украшения, коллекции, подаренные ей друзьями и поклонниками. Всё это имело не только эмоциональную, но и материальную ценность. В результате продолжительных разбирательств суд распределил имущество между родственниками, но значимая часть личных вещей актрисы была передана музею театрального искусства. Это решение позволило сохранить хотя бы часть её наследия в публичном пространстве.

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Роскомнадзор запретил три провокационных трека покойного Паши Техника
Роскомнадзор начал запрещать творчество Паши Техника
14 мая 2025, 15:16

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)

Музыка покойного Паши Техника оказалась под прицелом — Роскомнадзор начал вносить его песни в реестр запрещенной информации.
Как стало известно, под запрет уже попали три композиции. Поводом для блокировки стали провокационные тексты. Например, строчка «За одиннадцать лет на клее…».

Как сообщает телеграм-канал Mash, против творчества рэпера начали выступать еще при его жизни. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обращался в различные ведомства с требованием отменить все концерты Техника, а при надобности — привлечь его к уголовной ответственности. Не так давно в РКН подтвердили, что процесс запущен — треки грозятся снести со всех стримингов.

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#рэп
#паша техник
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Пять детей и четыре жены: телеведущая Дана Борисова раскрыла подробности отношений с бизнесменом из Англии
14 мая 2025, 15:09

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова впервые поделилась подробностями своих отношений с предпринимателем из Великобритании. Пара познакомилась менее года назад, и их история началась с необычного жеста со стороны мужчины, оказавшегося впоследствии её бойфрендом. ​Подробнее ​об их истории любви расскажет «Радио 1».

«Просто дал карту — и сказал: вернёшь как-нибудь»


История знакомства оказалась необычной. В июле 2024 года, перед вылетом на съёмки проекта «Звезды в джунглях» в Колумбию, Дана оказалась без банковской карты. За помощью она обратилась в чат жильцов своего жилого комплекса, но никто не откликнулся.

«Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него. Он написал, что его зовут Кирилл, назвал фамилию, рассказал, что живет в Англии, а его родственница — в моем ЖК. Без лишних разговоров скинул мне данные своей карты и сказал, что я могу оплачивать с нее всё. Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова в беседе с VOICE.

Телеведущая добавила, что никогда не пользовалась его картой без его разрешения, поэтому все покупки были согласованы, Кирилл никогда не отказывал Борисовой.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Щедрый кавалер с непростой семейной историей


Позже выяснилось, что Кирилл — опытный в личных делах мужчина. За плечами у него четыре брака и пятеро детей от разных женщин. Тем не менее, как подчёркивает Дана, он поддерживает отношения с каждой из бывших супруг и заботится о всех детях.

«Он сам с Камчатки. Мне он сразу очень понравился. Он на три года младше меня. Визуально симпатичный, не вру. Он мне сразу откровенно рассказал, что у него пять детей и четыре жены по всем краям света. Он всех содержит. У него все жены живут в хороших условиях, он со всеми поддерживает связь. При мне общался со своей дочерью — внимательно слушал ее, не обрывал фразами "Перезвоню, занят…"» — отметила Дана.

Тайный миллионер и поклонник сериалов


Борисова призналась, что не знает деталей бизнеса Кирилла и чем именно занимается предприниматель, но известно, что под его руководством находятся около 3 тысяч сотрудников.

Мужчина сейчас ведёт бизнес в Китае и Великобритании, а также владеет квартирой в Москве-Сити.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Интересно, что на момент знакомства Кирилл не знал о её медийной карьере. Только спустя время он начал смотреть проекты с её участием — в том числе трёхчасовую серию «Сокровищ императора», которую Дана недавно ему отправила.

«Я до последнего не думала о том, что какой-то мужчина может разделить мою страсть к сериалам, но выяснилось, что мы и в этом похожи. Он не знал, кто я, когда писал. Сейчас я ему как раз отправила вторую серию "Сокровищ императора" со своим участием. Предупредила, что эпизод получился долгим, 3,5 часа. Он сказал, что посмотрит весь выпуск в самолете», — поделилась артистка.

Гостевой брак как идеальный формат отношений


По словам звезды, отношения с Кириллом развиваются легко и гармонично. Дана называет их союз «гостевым браком» — форматом, который полностью её устраивает.

«Это идеальные для меня отношения. Я поняла, что это то, о чем я всегда мечтала. Обычный брак я вообще не рассматриваю. Меня очень смущает, что кто-то может вторгаться в мое личное пространство. Ведь это постоянно надо уделять кому-то время, делить с кем-то быт, а меня это совершенно не устраивает. Я самодостаточный человек. Мне очень хорошо наедине с собой, наедине с дочкой. У нас полное взаимопонимание», — подчеркнула она.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Дана не скрывает: мужчина часто делает ей подарки — от ювелирных украшений до одежды. Более того, прошлым летом он полностью оплатил отдых для Даны и её дочери.

«Он очень щедрый и ответственный человек. Мне это приятно, потому что в наше время существует большое количество жадных мужчин. У нас не умеют красиво относиться к просьбам девушек. Если ты просишь поддержать тебя финансово, тебя упрекают, обвиняют в меркантильности. А он относится к этому спокойно. И я к этому спокойно отношусь, знаю, что он меня поддержит в случае необходимости. Я считаю, что здоровые финансовые отношения такими и должны быть», — сказала Борисова.

Дочь Борисовой про избранника мамы


Скоро Кирилл прилетит в Москву почти на месяц. Пара планирует провести это время вместе, возможно, отправиться в путешествие. А телеведущая надеется, что в ближайшем будущем состоится знакомство Кирилла с её дочерью Полиной, которая с интересом отнеслась к мужчине.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

«Моя Полина такой же философ, как и я. Она с ним пока не знакома, но с интересом слушает мои истории о нем, интересуется, расспрашивает, ей любопытно. В его планах нет переезда в Россию. Про меня в роли жены мы пока только шутим. Меня спрашивают, не хочет ли он ребенка, но у него пятеро детей, наследников уже достаточно», — сказала телеведущая.

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«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности
Надежда Бабкина поранила руку во время юбилейного концерта
14 мая 2025, 14:49

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Певица Надежда Бабкина повредила руку во время выступления со своим коллегой по цеху Александром Буйновым по случаю празднования 75-летнего юбилея. Подробностями исполнительница поделилась с журналом «7Дней». По ее словам, пока Буйнов пел первый куплет, ей нужно было переодеться примерно за полторы минуты.
«…За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища…» — рассказала звезда журналистам.

Надежда Георгиевна добавила, что побежала выступать, не перевязывая рану, а позже выяснилось, что у нее травма ноги. Знаменитость отметила, что рука зажила, но при этом пока еще осталась хромота.

Помимо всего прочего, из-за опоздавшего на концерт Николая Баскова выступление отложили на полтора часа, но певица резюмировала, что впечатления от мероприятия остались только положительные.

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Бизнес певца ЮрКисса терпит многомиллионные убытки
14 мая 2025, 14:42

Юрий Киселев (ЮрКисс) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бизнес певца ЮрКисса (Юрия Киселева) терпит многомиллионные убытки. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.
В 2016 году Киселев открыл ООО «Брайт стар». Согласно открытым данным, за прошлый год компания заработала 580 тыс рублей, при этом чистая прибыль компании ушла в минус на 3,7 млн рублей. Примечательно, что убытки организация показывает в отчетах с 2021 года.

Недавно в отношении «Брайт стар» судебные приставы возбуждали исполнительное производство на сумму восемь тысяч рублей. Исполнитель погасил долги в марте этого года.

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«Мой муж — неисправимый романтик»: Прилучный и Брутян показали страстный отдых в Таиланде
Прилучный устроил интимный сюрприз жене в Таиланде
14 мая 2025, 14:37

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян наслаждаются отпуском в Таиланде, совмещая семейный досуг с романтическими моментами. Судя по кадрам, опубликованным в аккаунте актрисы в Instagram*, накануне звездные супруги вместе принимали ванну.
Причем актер постарался организовать идеальное свидание для любимой: с пеной и экзотическими цветами.
Кадр из видео (Инстаграм* @zepyur_brutyan)
«Мой муж — неисправимый романтик, — восторженно отреагировала на сюрприз своего мужа Зепюр. — Еще и цветочки сорвал. Красота! Люблю тебя!»
К слову, в поездке пара успевает все: и уделить внимание детям (общему сыну Микаэлю и сыну Тимофею от прошлого брака Прилучного и Муцениеце), и насладиться друг другом.

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