Не навещали при жизни, но поспешили делить имущество: кто устроил войну за наследство Ирины Мирошниченко?

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Имя Ирины Мирошниченко навсегда останется в истории российского искусства. Её харизма, внешность и яркий драматический талант сделали её одной из самых узнаваемых актрис театра и кино. Подробнее о ее наследниках в материале «Радио 1».
Дележка имуществаУход народной артистки стал шоком для поклонников и культурного сообщества. Но не успела страна оправиться от потери, как в СМИ начали появляться тревожные сообщения о событиях, происходящих в её московской квартире. Консьерж дома, где жила актриса, рассказала журналистам, что вскоре после похорон в жилье началась суета — родственники спешно разбирали имущество и выносили вещи.
Причина такой поспешности, вероятно, кроется в отсутствии прямых наследников. Завещание, которое позже было найдено, не содержало чётких указаний по распределению собственности, что только усугубило ситуацию. Соседи и знакомые актрисы вспоминают её как доброжелательного и интеллигентного человека. Никто не мог предположить, что после её ухода квартира превратится в предмет ожесточённого спора.
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Как стало известно позже, большая часть имущества, включая престижную квартиру в Москве, была передана племяннице актрисы. Именно она сопровождала Ирину Мирошниченко в последние годы и взяла на себя организацию похорон. Такое решение, очевидно, основывалось на близости и доверии, сложившихся между родственницами.
Пересмотр завещанияОднако другие члены семьи, включая двоюродную сестру, остались недовольны таким распределением и подали в суд с требованием пересмотра завещания. В их аргументах звучали претензии на равные права в наследовании. К спору подключились и коллеги актрисы по театру, выступившие с предложением передать сценические костюмы и памятные вещи в музей или театральный фонд. Они уверены, что культурное наследие Ирины Мирошниченко должно остаться в общественном доступе.
Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Кому досталось имущество МирошниченкоОсобый интерес вызывали личные предметы актрисы — антиквариат, украшения, коллекции, подаренные ей друзьями и поклонниками. Всё это имело не только эмоциональную, но и материальную ценность. В результате продолжительных разбирательств суд распределил имущество между родственниками, но значимая часть личных вещей актрисы была передана музею театрального искусства. Это решение позволило сохранить хотя бы часть её наследия в публичном пространстве.
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