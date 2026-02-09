Возвращение Михаила Ефремова на сцену вызвало «чудовищный» спрос на билеты

09 февраля 2026, 19:08

Билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым раскупили за четыре часа

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Билеты на два первых спектакля с участием Михаила Ефремова раскупили за четыре часа. Их продажа началась 9 февраля. Теперь, как сообщает Telegram-канал SHOT, предложения о покупке появились на сторонних площадках по цене почти в два раза выше первоначальной.