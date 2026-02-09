Возвращение Михаила Ефремова на сцену вызвало «чудовищный» спрос на билеты
Билеты на два первых спектакля с участием Михаила Ефремова раскупили за четыре часа. Их продажа началась 9 февраля. Теперь, как сообщает Telegram-канал SHOT, предложения о покупке появились на сторонних площадках по цене почти в два раза выше первоначальной.
Премьера спектакля «Без свидетелей» станет для Ефремова первым выходом на сцену после шестилетнего перерыва. Показы назначены на 25 и 26 марта.
На вторичном рынке цена за место в первых рядах партера доходит до 50 тысяч рублей, хотя официальная касса продавала такие билеты за 25 тысяч. Билеты в бельэтаж, изначально стоившие восемь тысяч рублей, перепродают в среднем за 12 тысяч.
Напомним, что в сентябре режиссёр Никита Михалков представил Ефремова как актёра своего театра. Артист получил главную роль в постановке сразу после освобождения.
Ранее стало известно о рабочем настрое Михаила Ефремова перед возвращением на сцену.
