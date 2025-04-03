Друг Тиммы накинулся на Седокову: «У тебя свое кино в голове. Привыкли все, что все всегда с рук сходит»

Анна Седокова (Фото: Телеграм/@secretanna)
Друг умершего баскетболиста Яниса Тиммы ответил экс-супруге спортсмена Анне Седоковой, которая ранее назвала его петушком. Несмотря на то, что уже прошло достаточно времени с трагедии, конфликт между сторонами не утихает до сих пор.
Друг Тиммы Марк Пугачев достаточно яро накинулся на певицу. По итогу Анна не стерпела и перешла на прямые оскорбления. В своем посте Седокова назвала Пугачева петушком и наркоманом. К тому же звезда обвинила Марка в избиении жены.
Как пишет Starhit, в ответ на это Пугачев выложил пост, в котором задал несколько провокационных вопросов Седоковой. Далее Марк перешел на личность певицы, разобрав по пунктам все то, что его не устраивает в звезде.
Несмотря на достаточно прямые вопросы, которые интересуют не только друга Тиммы, Седокова оставила их без ответа. Звезда просто проигнорировала все претензии в свою сторону. При этом Пугачев оказался не единственным товарищем Яниса, который с гневом обрушился на Анну.
Гатис Лининьш раскритиковал артистку после ее поста, где звезда рассказывает о горе, которое она пережила. Мужчина обратил внимание на последние заявления звезды и предъявил ей за то, что Седокова так и не выразила соболезнования родителям спортсмена. К тому же речь зашла и о наследстве Яниса.
Дело в том, что Анна не подписывает документы о разводе с баскетболистом, чтобы их официально признали экс-супругами в США и ЕС. Лининьш заявил, таким образом Седокова препятствует тому, чтобы имущество Тиммы получили родители и ребенок Яниса. Этот вопрос регулярно оттягивается, ведь в РФ срок вступления в наследство составляет полгода.
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«И тебе, петушок, отдельно скажу. Сколько бы ты не пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Сколько наркотиков ты бы не принял, все равно правда о том, кто ты есть, она в тебе. Ты можешь вечно фейковать, обманывать людей, но внутри себя ты же знаешь. Ты просто жалкая пародия. И я никогда не произнесу твоего имени. Потому что ты шваль, не достойная этого. Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», — пишет Анна.
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Как пишет Starhit, в ответ на это Пугачев выложил пост, в котором задал несколько провокационных вопросов Седоковой. Далее Марк перешел на личность певицы, разобрав по пунктам все то, что его не устраивает в звезде.
«1. Зачем ты забрала телефоны Яниса, когда они тебе не принадлежат? 2. Почему до сих пор не выразила соболезнования его родителям? Потому что тебе просто все по хрену. 3. Где все имущество Яниса? Вопросов на самом деле гораздо больше, но даже на эти ты не ответишь — у тебя свое кино в голове… У людей просто открылись глаза — и все. А это, конечно, никому не нравится. Привыкли все, что все всегда с рук сходит, но в этот раз не прокатило».
Несмотря на достаточно прямые вопросы, которые интересуют не только друга Тиммы, Седокова оставила их без ответа. Звезда просто проигнорировала все претензии в свою сторону. При этом Пугачев оказался не единственным товарищем Яниса, который с гневом обрушился на Анну.
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Гатис Лининьш раскритиковал артистку после ее поста, где звезда рассказывает о горе, которое она пережила. Мужчина обратил внимание на последние заявления звезды и предъявил ей за то, что Седокова так и не выразила соболезнования родителям спортсмена. К тому же речь зашла и о наследстве Яниса.
Дело в том, что Анна не подписывает документы о разводе с баскетболистом, чтобы их официально признали экс-супругами в США и ЕС. Лининьш заявил, таким образом Седокова препятствует тому, чтобы имущество Тиммы получили родители и ребенок Яниса. Этот вопрос регулярно оттягивается, ведь в РФ срок вступления в наследство составляет полгода.
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Иван Мусатов